Эксперт связал рост стоимости нефти с рисками нарушения поставок

Цены на нефть марки Brent продолжают расти на фоне рисков нарушения поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, объяснил «Известиям» 2 октября портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

В этот день стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE превысила $76 за баррель, после чего опустилась до $75,6. Еще 10 сентября цена находилась ниже $70.

«Цены выросли примерно на 5% за вечер вторника и сегодня с $72 до $75 за баррель. Причина — риски нарушения поставок нефти из-за атаки Ирана на Израиль. Иран — крупная добывающая страна. Если последует ответ по нефтяной инфраструктуре, это может снизить предложение нефти на глобальном рынке. Также могут возникнуть различные санкции в отношении иранской нефти. Иран — весомый член ОПЕК, поэтому происходящее настолько значимо», — отметил Скрябин.

По его словам, на курсе рубля происходящее с нефтью почти никак не отразится в силу действующего бюджетного правила. Кроме того, межбанковский рынок изолирован от внешнего влияния, новости не оказывают на него никакого воздействия, уточнил эксперт.

«Для индекса Мосбиржи рост цен на нефть — это хорошая поддержка, сигнал, потому что существенная доля индекса представлена акциями нефтяных компаний. Их вес в общерыночной капитализации составляет около 35%. Происходящее благоприятно для наполнения бюджета и ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Ред.), и для экономики в целом», — сказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Однако наблюдаемый рост цен на нефть в силу геополитики может носить краткосрочный характер, добавил эксперт.

«С точки зрения фундаментальных факторов, среднесрочная конъюнктура в секторе довольно неоднозначна. С одной стороны, ненулевые риски замедления китайской экономики — крупнейшего импортера нефти в мире. С другой, приближается время, когда ОПЕК может принять решение о наращивании предложения. Также важным фактором будут и результаты выборов в США, точнее — курс нового президента в отношении нефтедобывающей отрасли», — заключил Скрябин.

Ранее, 20 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться как минимум до 2040 года. По его словам, темпы роста составят порядка 14%.