Реклама
Прямой эфир
Армия
Ефрейтор Рецлов перехватил управление украинским тяжелым дроном
Мир
В Армении колонна оппозиции направилась к зданию общественного телевидения
Мир
Постпредство РФ возложило вину за инцидент с сотрудником ВГТРК на делегацию ФРГ
Мир
Маск назвал хорошей идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя
Мир
Президент Ирана предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации
Политика
Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»
Происшествия
Силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Курской областью
Политика
Путин на встрече с Жогой отметил важность работы полпреда президента в УрФО
Происшествия
В Москве автомобиль с подростком за рулем врезался в дорожный знак и перевернулся
Общество
Забивший насмерть солистку группы Una мужчина получил восемь лет колонии
Спорт
«Спартак» вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России после победы над «Динамо»
Экономика
В РФ арестовали средства на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
Мир
В США сообщили о совместной работе с Израилем над ответом Ирану
Политика
МИД РФ назвал требования Сеула к Москве выходящими за рамки дипломатии
Мир
Захарова заявила о неуважении к журналистике и свободе слова в ООН
Общество
Сомнолог рассказал о влиянии смены времени года на качество сна
Недвижимость
Краснодар обогнал Санкт-Петербург по объемам строительства жилья в России
Политика
Востоковед указал на противоречивую политику Эрдогана по Ближнему Востоку

Эксперт связал рост стоимости нефти с рисками нарушения поставок

Эксперт Скрябин: цены на нефть выросли на фоне риска нарушения поставок
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Цены на нефть марки Brent продолжают расти на фоне рисков нарушения поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, объяснил «Известиям» 2 октября портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

В этот день стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE превысила $76 за баррель, после чего опустилась до $75,6. Еще 10 сентября цена находилась ниже $70.

«Цены выросли примерно на 5% за вечер вторника и сегодня с $72 до $75 за баррель. Причина — риски нарушения поставок нефти из-за атаки Ирана на Израиль. Иран — крупная добывающая страна. Если последует ответ по нефтяной инфраструктуре, это может снизить предложение нефти на глобальном рынке. Также могут возникнуть различные санкции в отношении иранской нефти. Иран — весомый член ОПЕК, поэтому происходящее настолько значимо», — отметил Скрябин.

По его словам, на курсе рубля происходящее с нефтью почти никак не отразится в силу действующего бюджетного правила. Кроме того, межбанковский рынок изолирован от внешнего влияния, новости не оказывают на него никакого воздействия, уточнил эксперт.

«Для индекса Мосбиржи рост цен на нефть — это хорошая поддержка, сигнал, потому что существенная доля индекса представлена акциями нефтяных компаний. Их вес в общерыночной капитализации составляет около 35%. Происходящее благоприятно для наполнения бюджета и ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Ред.), и для экономики в целом», — сказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Однако наблюдаемый рост цен на нефть в силу геополитики может носить краткосрочный характер, добавил эксперт.

«С точки зрения фундаментальных факторов, среднесрочная конъюнктура в секторе довольно неоднозначна. С одной стороны, ненулевые риски замедления китайской экономики — крупнейшего импортера нефти в мире. С другой, приближается время, когда ОПЕК может принять решение о наращивании предложения. Также важным фактором будут и результаты выборов в США, точнее — курс нового президента в отношении нефтедобывающей отрасли», — заключил Скрябин.

Свести на нефть: почему ОПЕК+ сохранила условия сделки по добыче
Что стало причиной и как это повлияет на котировки

Ранее, 20 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться как минимум до 2040 года. По его словам, темпы роста составят порядка 14%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024