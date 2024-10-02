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Суд приговорил к 9 годам колонии московского учителя за совращение детей

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Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
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Люблинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима учителя обществознания, обвиняемого в совращении детей. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Приговором Люблинского районного суда города Москвы Миргородский Владимир Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135 УК РФ», — говорится в Telegram-канале.

Согласно данным «РИА Новости», у мужчины был половой контакт с двумя или более лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Кроме того, задержанный в период с ноября 2023 по январь 2024 года переписывался с девочкой 2010 года рождения и совращал ее. Мать подростка, узнав о случившемся, обратилась в правоохранительные органы. Учителя арестовали в январе текущего года.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься профессиональной деятельностью в сфере образования в течение 15 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших.

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Ранее, 4 августа, в Екатеринбурге преподавателя ОБЖ одной из школ обвинили в совращении восьмиклассницы. По данным источника, 15-летняя школьница регулярно приходила домой к 32-летнему учителю. Спустя какое-то время она призналась матери в интимной связи с педагогом. Женщина обратилась в полицию. Мужчина в связи со школьницей признался, однако, по его словам, она была по обоюдному согласию. Известно, что он уже не работает учителем.

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