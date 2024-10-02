Польский футболист Щенсны возобновил карьеру и стал игроком «Барселоны»
Бывший вратарь сборной Польши Войцех Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с испанским клубом «Барселона». Об этом 2 октября сообщила пресс-служба команды.
Срок действия соглашения рассчитан до 20 июня 2025 года. Щенсны объявил о завершении карьеры в августе этого года. Причиной стала травма колена, из-за которой голкипер выбыл до окончания сезона.
Вратарь решил вернуться в спорт и принял предложение каталонского клуба. Команда искала замену вратарю Марку-Андре тер Штегену, получившему травму в гостевом матче чемпионата Испании.
Последним клубом, за который играл Щенсны, стал «Ювентус». Футболист начал карьеру в нем в 2017 году и сыграл в 252 матчах. Голкипер стал обладателем кубка страны и трижды чемпионом Италии.
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