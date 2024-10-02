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Дипмиссия КНР в Евросоюзе призвала НАТО прекратить вмешиваться в дела АТР

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Страны Североатлантического альянса (НАТО) должны исправить свое ошибочное представление о Китае и прекратить попытки вмешательства в дела государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 2 октября заявило дипломатическое представительство КНР в Евросоюзе (ЕС).

«Китай призывает НАТО отказаться от менталитета времен холодной войны, исправить свои неправильные представления о Китае, прекратить вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и делать больше вещей, которые способствуют миру и стабильности во всем мире, а не наоборот», — говорится в сообщении дипмиссии.

Соответствующий комментарий пресс-службы последовал в ответ на заявление нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что блоку следует укреплять связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Также в дипмиссии указали, что перекладывание странами НАТО ответственности за кризис на Украине на Китай не поможет разрешить текущий конфликт.

«В отношении украинского кризиса Китай подчеркивает, что перекладывание вины и формирование группировок не помогут разрешить кризис», — отмечено в заявлении.

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Рютте, который в 2010–2024 годах был премьер-министром Нидерландов, вступил в должность 14-го генсека альянса 1 сентября, а его предшественник Йенс Столтенберг, занимавший пост 10 лет, сложил полномочия.

19 сентября заместитель министра военно-воздушных сил (ВВС) США Мелисса Далтон сообщила, что власти страны обеспокоены ростом ядерного потенциала КНР и РФ. По ее словам, США впервые в истории столкнулись с двумя стратегическими конкурентами, которые являются ядерными государствами с большими и растущими ядерными арсеналами.

Позже, 26 сентября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон при поддержке своих союзников всë активнее создает в странах АТР военную инфраструктуру, задействуя там системы, относящиеся к носителям ядерного оружия. Он отметил, что американо-южнокорейский союз стал открыто по аналогии с НАТО называться ядерным альянсом и явно стремится превратиться в тройственный блок с участием Японии, которая демонстративно взяла курс на ремилитаризацию.

Кроме того, в апреле стало известно, что США разместили на Филиппинах ракеты средней дальности. Тогда официальный представитель минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что действия Вашингтона угрожают миру и стабильности всего АТР и Пекин примет меры.

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