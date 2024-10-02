В Архангельске похоронили погибшего при крушении вертолета депутата гордумы

В Архангельске в среду, 2 октября, состоялись похороны депутата городской думы Сергея Сметанина, который погиб в результате крушения вертолета.

«Прощание состоялось сегодня в конференц-зале первой городской больницы», — сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

Там же прошло прощание и со вторым погибшим в результате происшествия — бизнесменом Алексеем Семеновым.

Частный вертолет пропал с экранов радаров в Архангельской области 26 сентября. По данным источника «Известий», на борту находились два человека, воздушное судно при этом не было приписано к какому-либо аэродрому. На следующий день вертолет нашли в 5 км до деревни Бычье в болотах. В Росавиации «Известиям» сообщили, что в результате происшествия никто не выжил.

Родственники членов экипажа частного вертолета Robinson 44 заявили 27 сентября, что не обращались в полицию, потому что полет не был согласован. В тот же день в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.