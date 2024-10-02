В Москве восемь мошенников задержали за обман пенсионеров
В Москве задержаны восемь подозреваемых за обман пенсионеров. Мошенники убеждали граждан в необходимости вентиляционной чистки, за отказ грозили штрафом. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«По имеющимся данным, злоумышленники приходили в квартиры пенсионеров, представлялись работниками организации по обслуживанию жилых домов и убеждали жильцов в необходимости чистки вентиляционных коробов. При этом стоимость навязанной услуги варьировалась от восьми до 45 тыс. рублей. В случае отказа грозили штрафами», — сообщила Волк.
В ходе обыска из квартир злоумышленников были изъяты печати, удостоверения, униформа, банковские карты.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам предъявлены обвинения, одного из них заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее, 1 октября, мошенники списали деньги с карты пенсионера в Санкт-Петербурге под предлогом записи к врачу. Под давлением злоумышленников мужчина загрузил себе программу удаленного доступа. С ее помощью с карты списалось 100 тыс. рублей.