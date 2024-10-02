Геленджик установил рекорд по количеству туристов
Геленджик побил рекорд по количеству отдыхающих за последние три года. С начала 2024 года в город прибыли 4 093 797 отдыхающих.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Богодистов. По его данным, в прошлом году в Геленджике отдохнули 4,055 млн туристов. Он добавил, что к концу года количество гостей еще вырастет, и в 2025 году Геленджик установит новый рекорд.
На октябрь процент бронирования — 70,7%, на ноябрь — 47,7%. На зимние месяцы и январь 2025 года также идет активное бронирование. Многие здравницы и санатории подготовили программы по отдыху и оздоровлению, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на градоначальника.
Агентство напоминает, что к 2040 году власти Геленджика планируют сделать город признанным курортом мирового уровня. Планируются крупные инвестиционные проекты-магниты, которые помогут Геленджику в будущем получить статус культурно-оздоровительной столицы.
25 сентября сообщалось о начале в Геленджике международного фестиваля джаза и вина, где на одной сцене выступают российские и иностранные музыканты, а в 2025 году на этой территории откроется комплекс «Винный город».