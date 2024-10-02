В Эстонии полиция объявила в розыск владельца памятника солдату СС
Департамент полиции и правоохранительные органы Эстонии (РРА) разыскивают владельца памятника солдату СС, который неизвестные пытались установить на западе страны. Об этом 2 октября сообщил портал ERR со ссылкой на заявления ведомства.
Сообщается, что в конце августа полицией была конфискована копия монумента из-за возможного наличия на камне запрещенной символики.
«Эти экспертные заключения выявили нюансы, которые необходимо уточнить у владельца памятника, и полиции необходимо с ним пообщаться», — приводит портал цитату секретаря РРА Леана Лойде.
Отмечается, что полицией уже было опрошено несколько человек, связанных с камнем, однако пока никто не признал его своим.
Ранее, 2 сентября, сообщалось, что в Эстонии полиция сорвала попытку установки копии монумента солдату СС. Отмечалось, что правоохранители остановили микроавтобус, перевозивший копию монумента эстонским фашистам из Таллина в Лихула.