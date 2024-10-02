В Ирландии зафиксировали острую нехватку католических священников

В Ирландии наблюдается нехватка католических священников в связи с сексуальными скандалами. Об этом сообщила газета The Times.

Епархия городов Корк и Росс выставила на продажу свой офис, так как на реставрацию особняка нет средств. Епископ Финтан Гэвин заявил, что данное помещение не подходит для удовлетворения будущих нужд: планируется постройка многофункционального духовного центра.

Сообщается, что в Ирландии на 70 приходов приходится всего 85 священников. Этого недостаточно для того, чтобы справляться с такими нагрузками, как социальное служение или ведение образовательных программ. В Клохере и Дублине ситуация еще более катастрофическая: в первом всего один семинарист, а во втором — всего один студент на факультете пасторского служения.

Как сообщает издание, основной причиной такого кризиса многие считают сексуальные скандалы. По исследованиям, которые приводит The Times, от насилия в католических приютах с 1920 по 1990 год погибло около 9 тыс. детей, а более 50 тыс. женщин стали жертвами жестокого обращения.

При этом, заявили в издании, священники и прихожане делают ставку на возрождение католических молодежных движений. Они стали в разы активнее в последние годы и, вероятно, смогут повлиять на ситуацию в ранее наиболее религиозной стране Европы.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus-88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес папы римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту. Угрозы распространялись в социальных сетях, их авторы делились планами совершить террористический акт в отношении понтифика. Отмечается, что 5 сентября на мессе папы римского Франциска в индонезийской столице присутствовали около 87 тыс. католиков.