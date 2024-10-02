Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны Нидерландов подтвердило поставку F-16 на Украину
Мир
ЦАХАЛ ударила по зданию на севере сектора Газа, где ранее находился центр БАПОР
Мир
СМИ раскрыли личность подозреваемого в нападении в израильском Беэр-Шеве
Мир
Экс-разведчик США Риттер назвал Украину раковой опухолью России и Европы
Мир
СМИ сообщили об отставке главы аппарата Стармера из-за спекуляций о ее зарплате
Мир
Строительство АЭС в Казахстане поддержали около 70% участников референдума
Общество
В Саратове на складе маркетплейса выявили нелегалов из Африки
Мир
СМИ узнали о вопросе Трампа Путину по поставкам оружия Украине в 2017 году
Спорт
«Краснодар» обыграл «Химки» со счетом 4:0
Армия
Экипажи Ка-52м нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Мир
СМИ узнали о новом плане Байдена по Украине перед уходом с поста президента
Мир
ЦАХАЛ объявила закрытой зоной три района на севере Израиля
Армия
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Угледара в ДНР
Мир
В Румынии крайне правого кандидата отстранили от президентской гонки
Мир
СМИ указали на привлечение АдГ молодежи через идею депортации мигрантов
Мир
В Белоруссии началось военное учение с ВВС и войсками ПВО
Мир
СМИ назвали премьера Сингапура самым высокооплачиваемым лидером в мире
Армия
ВС России отразили две попытки прорыва ВСУ через госграницу в Курской области

В Ирландии зафиксировали острую нехватку католических священников

The Times: в Ирландии наблюдается острая нехватка католических священников
0
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Ирландии наблюдается нехватка католических священников в связи с сексуальными скандалами. Об этом сообщила газета The Times.

Епархия городов Корк и Росс выставила на продажу свой офис, так как на реставрацию особняка нет средств. Епископ Финтан Гэвин заявил, что данное помещение не подходит для удовлетворения будущих нужд: планируется постройка многофункционального духовного центра.

Сообщается, что в Ирландии на 70 приходов приходится всего 85 священников. Этого недостаточно для того, чтобы справляться с такими нагрузками, как социальное служение или ведение образовательных программ. В Клохере и Дублине ситуация еще более катастрофическая: в первом всего один семинарист, а во втором — всего один студент на факультете пасторского служения.

Как сообщает издание, основной причиной такого кризиса многие считают сексуальные скандалы. По исследованиям, которые приводит The Times, от насилия в католических приютах с 1920 по 1990 год погибло около 9 тыс. детей, а более 50 тыс. женщин стали жертвами жестокого обращения.

При этом, заявили в издании, священники и прихожане делают ставку на возрождение католических молодежных движений. Они стали в разы активнее в последние годы и, вероятно, смогут повлиять на ситуацию в ранее наиболее религиозной стране Европы.

«Ватикан переживает борьбу либералов и консерваторов»
Екатерина Шебалина — о внешней политике и структуре власти Святого престола

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus-88 арестовало семерых человек за распространенные в интернете угрозы в адрес папы римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту. Угрозы распространялись в социальных сетях, их авторы делились планами совершить террористический акт в отношении понтифика. Отмечается, что 5 сентября на мессе папы римского Франциска в индонезийской столице присутствовали около 87 тыс. католиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024