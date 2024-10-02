Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели разговор с Майком Помпео, ранее занимавшим должности госсекретаря США и главы ЦРУ. Блогеры выступали от лица высокопоставленного африканского чиновника и бывшего президента Украины Петра Порошенко. О чем собеседник рассказал Вовану и Лексусу, читайте в материале «Известий».
Майк Помпео — о возвращении России на Запад и безопасности западной части РФ
В разговоре с Вованом и Лексусом Помпео выразил надежду, что Россия однажды захочет стать частью западной торговой системы.
Рассуждая о ходе украинского конфликта, бывший глава ЦРУ отметил, что многое зависит о того, как поведет себя Запад. По его словам, если Европа и США позволят Киеву использовать дальнобойное оружие, Россия и Украина смогут прийти к соглашению.
Майк Помпео — о поставках оружия Киеву и отношении к украинскому конфликту в США
В разговоре с «Порошенко» Помпео также вспомнил о том, как во время президентства Дональда Трампа США начали поставлять оружие на Украину.
В то же время бывший глава ЦРУ выразил недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, уровнем поддержки киевского режима со стороны Евросоюза. По его словам, помощь Украине оказалась больше ожидаемой, однако этого «всё равно недостаточно».
«Недостаточно построить такую модель европейской безопасности с НАТО в качестве центральной конструкции. Европейцам придется активизироваться. И дело не только в деньгах. Это нечто большее. Речь идет о культуре. Речь идет о боевом духе. Речь идет о понимании европейской экономической мощи», — отметил он.
Кроме того, Помпео призвал «Порошенко» убедить действующую администрацию США разрешить Украине использовать западное оружие на свое усмотрение без ограничений. При этом он назвал отсутствие «видимого выигрышного выхода из конфликта» одной из причин, по которым Киев до сих пор не получил подобное разрешение.
Он также поделился мнением, что «капризное украинское руководство» своими действиями облегчает жизнь тем, кто выступает против предоставления поддержки Киеву со стороны Вашингтона, давая новые поводы усомниться в ее целесообразности.
Майк Помпео — о возможном вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Пранкеры также обсудили с Помпео возможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО. По мнению экс-госсекретаря США, присоединение к ЕС имеет большое значение для Киева с экономической точки зрения.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина стать членом Евросоюза, бывший глава ЦРУ предположил, что это возможно.
Однако, подчеркнул Помпео, Киев не сможет присоединиться к ЕС даже в качестве формального члена, пока конфликт не завершится.
Майк Помпео — о гонениях на Украинскую православную церковь
В разговоре с российскими пранкерами Помпео одобрил деятельность Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических структур и получившей автокефалию в 2018 году. Бывший госсекретарь заявил, что он «находился в центре событий» и очень гордится тем, что произошло.
Беседуя с «Порошенко», Помпео также назвал безумием сообщения о том, что киевский режим и лидеры ПЦУ преследуют христиан. При этом он выступил за продолжение гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Майк Помпео — о своем украинском бизнесе
Помимо этого Помпео рассказал российским пранкерам о том, что владеет бизнесом на территории Украины.
В разговоре с «высокопоставленным африканским чиновником» Помпео также выразил надежду на создание совместных с Африкой бизнес-проектов. Кроме того, он согласился рассмотреть предложение «Порошенко» о вступлении в состав совета директоров компании «Рошен», которая ранее принадлежала экс-президенту Украины.