Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели разговор с Майком Помпео, ранее занимавшим должности госсекретаря США и главы ЦРУ. Блогеры выступали от лица высокопоставленного африканского чиновника и бывшего президента Украины Петра Порошенко. О чем собеседник рассказал Вовану и Лексусу, читайте в материале «Известий».

Майк Помпео — о возвращении России на Запад и безопасности западной части РФ

В разговоре с Вованом и Лексусом Помпео выразил надежду, что Россия однажды захочет стать частью западной торговой системы.

Автор цитаты «Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели. Если бы этот [конфликт] прекратился, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», — сказал он.

Рассуждая о ходе украинского конфликта, бывший глава ЦРУ отметил, что многое зависит о того, как поведет себя Запад. По его словам, если Европа и США позволят Киеву использовать дальнобойное оружие, Россия и Украина смогут прийти к соглашению.

Автор цитаты «В противном случае, если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами», — заявил он.

Майк Помпео — о поставках оружия Киеву и отношении к украинскому конфликту в США

В разговоре с «Порошенко» Помпео также вспомнил о том, как во время президентства Дональда Трампа США начали поставлять оружие на Украину.

Автор цитаты «Это было правильно для Америки. Мы сразу это поняли. Нам потребовалось некоторое время, но мы приняли правильное решение», — рассказал он.

В то же время бывший глава ЦРУ выразил недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, уровнем поддержки киевского режима со стороны Евросоюза. По его словам, помощь Украине оказалась больше ожидаемой, однако этого «всё равно недостаточно».

«Недостаточно построить такую модель европейской безопасности с НАТО в качестве центральной конструкции. Европейцам придется активизироваться. И дело не только в деньгах. Это нечто большее. Речь идет о культуре. Речь идет о боевом духе. Речь идет о понимании европейской экономической мощи», — отметил он.

Кроме того, Помпео призвал «Порошенко» убедить действующую администрацию США разрешить Украине использовать западное оружие на свое усмотрение без ограничений. При этом он назвал отсутствие «видимого выигрышного выхода из конфликта» одной из причин, по которым Киев до сих пор не получил подобное разрешение.

Автор цитаты «США не готовы позволить вам делать то, что необходимо для фактического достижения победы, будь то путем переговоров или иным образом, просто для того, чтобы добиться ситуации, в которой вы все сможете прийти к победе», — признался бывший госсекретарь.

Он также поделился мнением, что «капризное украинское руководство» своими действиями облегчает жизнь тем, кто выступает против предоставления поддержки Киеву со стороны Вашингтона, давая новые поводы усомниться в ее целесообразности.

Майк Помпео — о возможном вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

Пранкеры также обсудили с Помпео возможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО. По мнению экс-госсекретаря США, присоединение к ЕС имеет большое значение для Киева с экономической точки зрения.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина стать членом Евросоюза, бывший глава ЦРУ предположил, что это возможно.

Автор цитаты «Да, я думаю возможно. Я думаю, что она может вступить в Евросоюз. С НАТО сложнее», — сказал он.

Однако, подчеркнул Помпео, Киев не сможет присоединиться к ЕС даже в качестве формального члена, пока конфликт не завершится.

Майк Помпео — о гонениях на Украинскую православную церковь

В разговоре с российскими пранкерами Помпео одобрил деятельность Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических структур и получившей автокефалию в 2018 году. Бывший госсекретарь заявил, что он «находился в центре событий» и очень гордится тем, что произошло.

Беседуя с «Порошенко», Помпео также назвал безумием сообщения о том, что киевский режим и лидеры ПЦУ преследуют христиан. При этом он выступил за продолжение гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Автор цитаты «Вам нужно вытеснить Московский патриархат из Украины, потому что это просто инструмент. Это просто инструмент тех, кто пытается вас убить и уничтожить вашу нацию», — подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Майк Помпео — о своем украинском бизнесе

Помимо этого Помпео рассказал российским пранкерам о том, что владеет бизнесом на территории Украины.

Автор цитаты «Я и трое партнеров инвестировали, мы инвестировали в компанию Veon, а Veon владеет украинской телекоммуникационной компанией «Киевстар». Это часть наших инвестиций, поэтому я в совете директоров», — поделился бывший глава ЦРУ.

В разговоре с «высокопоставленным африканским чиновником» Помпео также выразил надежду на создание совместных с Африкой бизнес-проектов. Кроме того, он согласился рассмотреть предложение «Порошенко» о вступлении в состав совета директоров компании «Рошен», которая ранее принадлежала экс-президенту Украины.