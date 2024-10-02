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Карта спецоперации на Украине 2 октября

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 октября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны РФ, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Юг» в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. Они уничтожили до 855 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также склад боеприпасов украинских боевиков.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив до 385 военнослужащих, два автомобиля, 105-миллиметровое орудие М119 и 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, а бойцы группировки «Север» ликвидировали до 75 военнослужащих и уничтожили пять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD».

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В зоне ответственности группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а подразделения Центральной группировки войск улучшили тактическое положение и уничтожили до 630 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину и пять автомобилей противника.

Восточная группировка войск также заняла более выгодные рубежи и позиции. Здесь были ликвидированы до 110 военнослужащих ВСУ, уничтожено восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-миллиметровое орудие Д-20.

Отмечается также, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 646 самолетов, 283 вертолета, 32 590 БПЛА, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 794 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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