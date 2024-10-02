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Эксперт оценил последствия в случае нарушения миграционного законодательства

Нуждин напомнил о штрафах для работодателей за незаконную работу мигрантов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В случае нарушения миграционного законодательства работодатели и работники привлекаются к административной ответственности, напомнил член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по миграции и координации деятельности мест пребывания Сергей Нуждин. Он предположил, что работающие вне закона делают это, потому что не обладают знанием о возможной ответственности. Также эксперт рассказал «Известиям» о тенденции на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

«Сегодня последовательно ведется ужесточение миграционного законодательства. Мы видим всё больше пунктов, по которым к административной ответственности привлекаются и работодатель, и работник — это огромная финансовая ответственность для работодателя, также она может перетекать в плоскость уголовной ответственности. <...> Для самого иностранного работника это также является и ответственностью», — подчеркнул Нуждин.

Он отметил, что работать с заключением трудовых договоров, с оплатой необходимых налоговых платежей, с прохождением всех необходимых процедур легализации выгодно для работника, в том числе, с целью получения более высокой оплаты труда. Кроме того, эксперт уточнил, что наблюдается тенденция на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы: у такой категории сотрудников высокий уровень зарплат.

По его словам, работающие вне закона делают это только потому, что не обладают знанием о возможной ответственности.

«При этом часто бизнес не знает об ответственности за незаконное привлечение сотрудников и не оповещает об этом своих работников. Поэтому при проверках МВД возникает недопонимание, которое часто приводит к огромным штрафам», — добавил Нуждин.

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Ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, сообщил, что в профильные комитеты направлены для рассмотрения законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. Речь идет о пяти законопроектах, которыми в том числе предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.

До этого, 23 июля, Госдума приняла закон о введении режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Тогда Володин подчеркнул, что доработка миграционного законодательства — приоритет в работе Госдумы.

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