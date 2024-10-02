Правительство Москвы выделит субсидию на развитие такси и каршеринга

В 2024 году правительство Москвы выделит субсидию в 450 млн руб. на развитие такси и каршеринга, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Средства будут направлены на обновление автопарка и покупку современных моделей транспортных средств.

С 2012 года Департамент транспорта Москвы оказывает таксомоторным компаниям прямую финансовую поддержку — выдает субсидии на обновление автопарка. Так, за последние 12 лет перевозчики получили 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. машин. А с 2018 года субсидии получают и операторы каршеринга.

«С 2012 года мы выдаем компаниям такси субсидии на компенсацию части затрат от покупки автомобилей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За 12 лет перевозчики получили 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. машин. С 2018 года прямую финансовую поддержку от города получают и операторы сервисов аренды автомобилей. За 6 лет им выделили 1,2 млрд руб., на которые они закупили 54 тыс. новых машин. Благодаря такой поддержке москвичи передвигаются на современных и надежных авто. Это повышает безопасность поездок», — рассказал Максим Ликсутов.

По словам Максима Ликсутова, сумма субсидии в 2024 году будет равна прошлогодней. Ее сможет получить юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий таксомоторные перевозки или предоставляющий услугу каршеринга и соблюдающий все требования законодательства, а в случае с такси — также физические лица с оформленной самозанятостью.