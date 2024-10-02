Международный терминал хабаровского аэропорта одобрил Ростехнадзор
Новый пассажирский терминал международных воздушных линий аэропорта Хабаровск получил от Ростехнадзора заключение о соответствии требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, которые предъявляет орган Госстройнадзора.
Как пояснили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», заключение о соответствии выдается в том случае, если при строительстве не было нарушений выполняемых работ и техрегламентов. Таким образом, это заключение подтверждает, что объект полностью готов и может получить разрешение от Росавиации на эксплуатацию.
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Хабаровск спроектировали как часть единого аэровокзального комплекса. Его объединят с существующим терминалом внутренних авиалиний аэропорта.
Строительство ведет АО «Международный авиатерминал Хабаровск», резидент ТОР «Хабаровск». Общая сумма инвестиций — 6,1 млрд рублей. Сейчас идут пусконаладочные работы, проверяются и тестируются все системы терминала. После запуска нового терминала начнется постепенный перевод международных рейсов из действующего терминала. Планируется начать это в первом квартире 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в 2022–2023 годы отремонтировали 197 км дорог и 74 моста. Также начался процесс внедрения интеллектуальной транспортной системы на территории Хабаровской городской агломерации. На 2024 год в Хабаровском крае запланирован ремонт почти 33 км автодорог, из них 31,6 км — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».