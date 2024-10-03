Депутат назвал утепление важным этапом в подготовке сада к холодам

Зима — это время не только снега и морозов, но и испытания для многих растений, особенно тех, что мы с таким трудом вырастили на своих дачах. Правильная защита поможет сохранить их и обеспечить им здоровый рост в следующем сезоне. Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил 3 октября «Известиям», что утепление — важный этап в подготовке сада к холодам.

«Зимой растения подвергаются негативному воздействию низких температур, сильных холодных ветров и перепадов температуры. Утепление помогает предотвратить замерзание корневой системы и защитить от иссушающего ветра. Особенно это касается молодых саженцев и декоративных растений. Самое время заняться утеплением с наступлением устойчивых морозов, но подстраховаться можно и ранее — в конце октября-начале ноября. Не ждите первого снега: он не только укрывает, но и может обмануть с температурой, приводя к конденсации влаги и, как следствие, замерзанию», — подчеркнул он.

По его словам, если нужно утеплить молодые саженцы, стоит обернуть стволы деревьев дышащим материалом. Это защитит их от морозобойных трещин. Также можно обложить основание хорошим слоем мульчи из перегноя или торфа, что поможет сохранить тепло. Что касается плодовых деревьев, депутат отметил, что для фруктовых, таких как яблони и груши, важно защищать не только корневую систему, но и ветви. Стоит обернуть основные ветви в несколько слоев утепляющего материала или старого одеяла.

«Малину и смородину стоит обложить мульчей из перегноя или стружки, что защитит корни от сильных заморозков. Розам потребуется больше внимания. Оберните стебли специальными тканями, чтобы предотвратить повреждения от ветра и мороза, а основание растения хорошо укройте листвой и торфом. Что касается многолетних цветов, то их можно укрыть листьями или соломой. Это защитит корни от морозов и обеспечит необходимый дренаж. Тюльпаны и другие луковичные стоит засыпать слоем торфа или перегноя, чтобы защитить от вредного воздействия мороза», — объяснил Чаплин.

Он уточнил, что засыпка перегноем подойдет для большинства растений. Депутат посоветовал обратить внимание на то, что слой должен быть не меньше 10 см.

«Для более теплолюбивых растений можно использовать специальную пленку, теплоизолирующие укрытия или даже старую газету в качестве временной защиты. Обертывание тканью не только защищает от морозов, но и предотвращает удушье растений. Используйте натуральные ткани, такие как хлопок или лен, которые дают возможность «дышать». Перед началом утепления убедитесь, что растения здоровы: обрежьте все больные и поврежденные ветки. Не забывайте о возможности вредителей! Осенний уход включает в себя и защиту от насекомых. Убедитесь, что притеняющие укрытия не давят на растения, что может привести к гниению. Проведя утепление должным образом, вы обеспечите себе радость цветущего сада в следующем сезоне», — заключил Чаплин.

Ранее, 16 сентября, эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал «Известиям» о том, как подготовить свой дачный дом к зимнему сезону. В первую очередь он посоветовал заложить в грядки перегной и удобрения, чтобы на будущий год получить богатый урожай. По его словам, до первых заморозков можно посадить вишню, сливу или яблоню. Выбирать стоит морозостойкие сорта. Также нужно убрать листву, ветки и мелкий мусор из-под деревьев, обработать стволы препаратами от вредителей, добавил Васильев.