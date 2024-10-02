Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Известного спортивного журналиста Сергея Вильчинского нашли мертвым в Московской области. Об этом в среду, 2 октября, сообщает источник «Известий».
Уточняется, что тело мужчины обнаружили накануне, 1 октября, в Люберцах. Причины и другие обстоятельства смерти выясняются. По предварительным данным, журналист покончил с собой.
«Ушел большой мастер спортивного репортажа, отличный семьянин, заботливый муж и отец», — говорится в публикации интернет-газеты «Российский стадион», в которой он работал.
Как отметило издание, Вильчинский «был примером не только для других журналистов, но и примером человека, <...> отличался от других своим энтузиазмом и работоспособностью».
Основной тематикой репортажей журналиста был хоккей. Он сотрудничал также с изданием «Московская правда» и многими другими.