В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта

Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группы в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке террористического акта в военной части Приморского края. Об этом в среду, 2 октября, сообщается в Telegram-канале инстанции.

Согласно данным суда, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года фигуранты совершили 13 диверсий на стратегических объектах и транспортной инфраструктуры в Москве и Красноярском крае. Кроме того, они планировали поджечь многоцелевые истребители в Приморском крае.

Суд приговорил диверсантов к лишению свободы на сроки от 8,5 до 23 лет лишения свободы. Пособник получил четыре года лишения свободы. Фигуранты будут находиться в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В военном суде также сообщил, что частично было удовлетворены гражданские иски.

Ранее, 30 сентября, в Москве россиянина Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы за серию диверсий, совершенных на российских железных дорогах. Мужчина поджег два релейных шкафа в районе железной дороги станции Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги. Кроме того, фигурант совершил неудачную попытку диверсии на объекте связи в Лобне Московской области.