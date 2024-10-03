Строгость и предупреждения: в РФ появятся новые механизмы борьбы с мошенниками

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 декабря 2024 года продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками. Речь идет о случаях с применением методов социальной инженерии, когда люди под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные деньги преступникам. Подробности — в материале «Известий».

Внедрение ИИ

Предотвращение финансового мошенничества — идеальное поле для развертывания возможностей искусственного интеллекта, причем на всех этапах проведения мошеннических действий, считает координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

— В первую очередь общество заинтересовано в повсеместном внедрении «умных» алгоритмов на стадии телефонного звонка, когда в большинстве случаев и происходит первичный контакт мошенника с потенциальной жертвой. В техническом и технологическом плане такие алгоритмы уже созданы, однако необходимо их массовое внедрение всеми сотовыми операторами в режиме реального времени, когда система при распознавании подозрительных фраз прерывает звонок и уведомляет слушателя о возможном мошенническом действии, — сказал «Известиям» эксперт.

На этапе банковских операций, по его мнению, к текущему моменту уже достигнут серьезный прогресс в технологиях и законодательной базе «антифрода» — системы многоступенчатой аутентификации и скоринг-распознавания подозрительных трансакций. Более того, с июля этого года вступил в силу новый федеральный закон, который обязал банки не только приостанавливать подозрительные переводы на двое суток, но и вернуть клиентам украденные в результате мошеннических действий денежные средства в течение 30 дней после получения соответствующего заявления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В то же время перспективы дальнейшего совершенствования банковских антифрод-систем лежат в плоскости развития их прогностических возможностей.

— Учитывая, что почти каждый день мошенники придумывают новые способы и алгоритмы обмана, «умные» системы должны научиться предугадывать такие действия, быть на шаг впереди злоумышленников, — заметил эксперт.

Крайне важным аспект борьбы с финансовым мошенничеством — максимальное освещение всех спектров этой тематики в средствах массовой информации: как вопиющих случаев мошенничества с описанием алгоритмов действий, так и правил цифровой гигиены, особенно актуальных для подростков и пожилых людей, добавил Дмитрий Панов.

Межведомственная работа

Для усиления борьбы с мошенниками следует создать специализированное ведомство, которое будет координировать работу как банковского сектора, так и правоохранительных органов, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

— Параллельно с ростом предоставления цифровых услуг резко увеличивается число преступлений. У больших банков есть специализированные отделы, которые эффективно борются с мошенниками, однако у кредитных организаций поменьше нет таких ресурсов. Необходимо создать ведомство, которое будет регулировать работу банковского сектора и правоохранительных органов. Это позволит оперативнее обмениваться информацией и принимать адекватные решения, — считает сенатор.

Вместе с тем решение проблемы цифрового мошенничества должно носить комплексный характер и включать все возможные правовые инструменты, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС Алексей Ефремов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это касается и работы с потенциальными жертвами — необходимо повышать уровень финансовой грамотности и критического мышления. В том числе с помощью программ, направленных на наиболее уязвимые слои населения, например пенсионеров, в рамках того же «Активного долголетия», — заметил эксперт.

Для уязвимых категорий граждан, по его мнению, возможно введение обязательного страхования финансовой ответственности. Это будет дополнительным барьером при взятии кредита, который потом перечисляется мошенникам. Далее нужно усилить эффективность контроля за деятельностью операторов связи — в частности, запрета звонков с подменных номеров и мессенджеров, позволяющих обходить блокировки голосовой связи.

Безусловно, важен и контроль деятельности финансовых организаций, чьи недобросовестные сотрудники могут способствовать совершению преступлений путем незаконной передачи персональных данных клиентов, отметил Алексей Ефремов. Поскольку большая часть мошенничеств осуществляется не в отношении вкладов, а в отношении взятых кредитов, нужно ужесточить процедуры получения займов.

— Кроме того, следует провести серьезные проверки сотрудников кредитных организаций, выдающих займы, которые потом переводятся мошенникам, — добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам совещания по экономическим вопросам президент поручил внести изменения в законодательство. До 1 декабря правительство и ЦБ должны продумать механизмы борьбы против хищения денежных средств с применением методов социальной инженерии. Это касается ситуаций, когда граждане под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребкредита и передают полученные денежные средства мошенникам. В частности, может быть установлен «период охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении займа физическому лицу и фактической передачей ему денег.

«Известия» направили запросы в правительство и ЦБ, но на момент публикации ответы получены не были.

Дополнительные проверки

В качестве крайней меры борьбы с мошенниками можно ввести проверку психического и эмоционального состояния заемщика, считает доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов.

— Проблема упирается в качество тестов, посредством которых будет это проверяться, ведь формально дееспособные с юридической точки зрения граждане не всегда способны адекватно оценивать не только возникающие угрозы, но и поступающие им вопросы и задания, — сказал «Известиям» он. Ограничения права гражданина, не прошедшего тест, должно быть стопроцентно обосновано.

Фото: Getty Images/D-Keine

Вторым средством борьбы с методами социальной инженерии могло бы стать установление более длительного интервала при осуществлении расчетов и снятии наличных денег в кассах и банкоматах, считает эксперт. Очевидно, что эта мера должна применяться с определенного порога, ведь одна трансакция на миллион рублей или пять трансакций по 200 тыс. нанесут равный ущерб. Однако данный метод нужно оценить с точки зрения возможного негативного влияния на экономику, иначе лекарство станет хуже болезни.

Самые распространенные схемы

По оценкам «Сбера», примерно половина похищаемых телефонными мошенниками денег сейчас выводится через приложение бесконтактной оплаты. Злоумышленники убеждают жертву установить приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам. Затем человек вносит наличные деньги через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне.

До 30% похищенных денег выводится с помощью me2me-переводов: жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в менее защищенном банке. Если такого счета нет, злоумышленники просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход антифрод-системы менее защищенного банка либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Такие мошенничества могут совершаться, например, от имени МВД, ФСБ, Центробанка. Человека убеждают, что он вносит деньги на «безопасный счет», а также обещают ему возместить расходы за проезд до банкомата или потери по процентам.