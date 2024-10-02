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Суд Аргентины разрешил переместить останки Марадоны в мавзолей в Пуэрто-Мадеро

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Фото: Global Look Press/Ian Stephen
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Суд Аргентины разрешил перенести останки известного футболиста Диего Армандо Марадоны в мавзолей, который будет построен в центре столичного района Пуэрто-Мадеро. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила газета Clarín.

Суд постановил, что если перенос останков никаким образом не поставит под угрозу их сохранность, то нет оснований для отклонения этого запроса.

Иск с просьбой о переносе останков в суд подали дети Марадоны. В том же суде рассматривается дело о смерти Марадоны, в котором троим подсудимым предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности.

Сейчас тело футболиста находится на кладбище в городе Сан-Мигель.

О создании мемориала было объявлено в октябре прошлого года. Ожидается, что он будет готов в 2025 году.

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Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста.

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