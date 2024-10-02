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В Алтайском крае на предприятии РЖД произошел пожар

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Фото: t.me/mchs_altkray
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Пожар в производственном здании в Рубцовске локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом 2 октября сообщило главное управления МЧС России по Алтайскому краю.

«В Рубцовске продолжается работа на месте пожара по улице Путевая. Создано два боевых участка, в условиях сильного задымления и высокой температуры работают пять звеньев газодымозащитной службы», — прокомментировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, сообщается, что в ликвидации пожара задействовано 40 человек и семь автоцистерн личного состава ведомства.

«Угроза распространения снята, пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура на официальном сайте заявила, что пожар произошел в структурном подразделении филиала РЖД.

«По предварительным данным, сегодня около 6:00 местного времени (2:00 мск) в городе Рубцовске Алтайского края произошло возгорание административного здания Алтайской механизированной дистанции инфраструктуры — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», — отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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