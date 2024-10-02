Правнук Левитана рассказал о работе знаменитого диктора

Со дня рождения диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана прошло 110 лет. О том, каким на самом деле был диктор, названный голосом Победы, «Известиям» рассказал его правнук Артур Левитан.

Первый эфир, к которому Левитана допустили еще стажером, заключался в чтении передовицы газеты «Правда». Это была ночная техническая трансляция. Довольно скучный текст, который нужно было произносить по слогам. Но Иосиф Сталин, любивший поработать ночью, включил радио и услышал этот голос, сообщил правнук диктора.

«Сталин сразу позвонил Константину Мальцеву в Радиокомитет и сказал, что хочет, чтобы этот голос завтра на съезде партии читал его доклад по радио. Глава государства не знал, что это молодой стажер, которому 19 лет. Мальцев отказать не мог. На следующий день они пришли к Левитану и повели его в радиокомнату. Пять часов он читал без единой ошибки, после этого его уже никто не мог назвать Юра-Труба. Теперь Левитана называли ЮрБор, или Юрий Борисович. По сути, тот самый ночной эфир сделал его главным голосом Кремля», — отметил он.

В годы войны на Левитана велась серьезная охота. По одной из легенд, он числился среди главных врагов Гитлера, и в случае взятия Москвы первым фюрер собирался повесить Левитана, а только затем Сталина. После того как немцы попытались разбомбить московский радиоцентр, Левитана вместе с коллегой Ольгой Высоцкой эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург). А уже в 1943 году «говорила Москва» из Куйбышева.

«До определенного момента никто не знал, как выглядит Левитан. Все думали, что это очень большой человек двухметрового роста. Поэтому, когда Левитан приходил на какие-то мероприятия, все удивлялись, что это он», — поделился Артур Левитан.

В 1980 году Левитану присвоили звание Народного артиста СССР. Тогда работник радио удостоился подобной чести впервые. Левитан попал в профессию случайно, но сделал из нее серьезное ремесло и стал его главной легендой.

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Говорит Левитан: каким был обладатель голоса Победы