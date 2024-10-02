В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР Завизенова
Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова нашли в Подмосковье. Об этом 2 октября рассказал источник «Известий».
Как отметил собеседник, тело Завизенова нашел его сын на территории участка в Подмосковье. Предположительно, мужчина покончил с собой. Официальной информации пока нет.
Константин Завизенов родился в 1974 году в городе Перми. В 1996 году он окончил Пермский государственный технический университет по специальности «инженер-химик-технолог». С 2003 по 2006 год он работал начальником отдела инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России, в 2006–2007 годах — руководителем департамента управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом».
В 2022 году Завизенова назначили на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. В прошлом году он ушел с этого поста.