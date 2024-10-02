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В России выявили 368 тыс. нелегальных работников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Число нелегально занятых работников в России снизилось незначительно — с 373 тыс. человек в первом полугодии 2023-го до 368 тыс. за аналогичный период этого года. Об этом «Известиям» рассказали в Роструде.

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Отмечается, что речь идет обо всех нарушениях при оформлении трудовых отношений. Так, к ним могут относиться работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты полностью или частично в конверте, неофициальная подработка. В масштабах страны выявленное количество нелегально занятых небольшое: это менее процента от всей рабочей силы.

Проблема с нелегальным наймом более масштабная. Нередко компании заменяют трудовые договоры на гражданско-правовые — когда работодатель заключает соглашение с «самозанятым», считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда Виталий Федин.

Кто-то соглашается на серую зарплату для ее увеличения, так как при белой из-за налоговых и страховых взносов выходит меньшая сумма, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом при оформлении договора гражданско-правового характера (ГПХ) или самозанятости социально-страховые взносы не отчисляются. Так, «в белую» работать выгоднее, так как люди смогут получать достойные выплаты больничных, пособий на детей и пенсий, а не только минимально установленный размер этих начислений, подчеркнул эксперт.

Власти уже давно принимают меры по борьбе с неофициальным трудоустройством. Например, в 2025-м появится реестр недобросовестных работодателей — его будет вести Роструд. В него будут попадать предприниматели, которые уклоняются от оформления трудового договора или вместо него заключают гражданско-правовой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников

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