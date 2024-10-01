Слуцкий назвал улучшение условий жизни путем к повышению рождаемости

Единственной рабочей мотивацией для рождения детей является улучшение условий жизни. Такое заявление 1 октября сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Пора перестать думать лишь о том, что человека надо мотивировать родить. Мотивировать родить можно только тем, чтобы улучшить условия его жизни. Всё остальное не работает. И решение будет принимать он сам, а не мы с вами за него в стенах Государственной думы», — заявил политик на Всероссийском практикуме для депутатов партии.

Слуцкий связал демографический кризис с проблемой неравенства.

«Пока не решим вопрос с неравенством, <…> страна не выйдет из демографического кризиса. Хотел бы обратиться к коллегам по Государственной думе: нам не надо делать одиозных заявлений, они раз и навсегда должны уйти в прошлое. Нам не надо указывать людям в какое время, сколько и как рожать. Нас просто поднимут на смех. Вы только раздражаете и злите. Лучше давайте вместе займемся проблемами неравенства», — предложил он.

Решение данной проблемы, по мнению парламентария, существенно влияет на стимул завести детей. По его словам, планируя рождение ребенка, люди смотрят, как живут в соседних регионах или семьях, как организованы система образования, медицина, культура и спорт для детей, и задаются вопросом: «Что лично я смогу дать своему ребенку?».

Ранее, 24 сентября, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой в регионах РФ с низкой рождаемостью выплачивать семьям с детьми по 1 млн рублей для погашения ипотеки.

До этого, 17 сентября, сообщалось, что группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение законопроект об увеличении пособия при рождении ребенка до 50 тыс. рублей. Изменение предложено внести в ст. 12 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».