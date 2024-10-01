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Раненый в зоне СВО военкор «Известий» Кулага рассказал о самочувствии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Получивший ранение в зоне проведения спецоперации военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 1 октября рассказал о своем состоянии перед отправкой на лечение в Москву.

«Всё превосходно. Всё хорошо, спасибо всем, кто оказал поддержку. Спасибо тем, кто помогал, всем ребятам. Сейчас осталась операция, восстановление, и дальше в работу», — поделился он.

Кулага получил ранения 30 сентября под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. При возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Журналиста госпитализировали с осколочными ранениями ног, а также ожогами и переломами нижних конечностей. Позже военкор рассказал, что ему оказали первую помощь в Артемовске, и поблагодарил медиков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления и призвал всех его коллег в зоне СВО быть максимально аккуратными и осторожными. В свою очередь, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста.

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