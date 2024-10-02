Вкладывают в роботов: при поиске работы всё чаще указывают навыки ИИ

Россияне, которые ищут работу, стали всё чаще указывать в своих резюме, что владеют навыками использования искусственного интеллекта (ИИ) , сообщили «Известиям» в компаниях по подбору персонала. Помимо IT-специальностей, с этого года опыт работы с нейросетями стали активно указывать и дизайнеры. При этом работодатели также закладывают в список необходимых навыков ИИ, но пока с меньшей динамикой, чем это делают претенденты на вакантные места, отмечают эксперты. В каких профессиях всё больше востребован ИИ — в нашем материале.

Что пишут соискатели в резюме

Претенденты на самые разные должности в последнее время всё чаще указывают в своих резюме информацию о том, что владеют навыками использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Известиям» сообщили представители нескольких ресурсов по подбору персонала.

За последний год число таких соискателей выросло в 4,5 раза, рассказал «Известиям» директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. Навыки работы с ИИ или наличие такого опыта указали в своих резюме в этом году свыше 70 тыс. соискателей, сообщили «Известиям» в hh.ru. Чаще всего, по данным сервиса, это программисты и разработчики, дизайнеры, аналитики и руководители проектов с ИИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Навыки работы с нейросетями указывают в своих резюме также редакторы, маркетологи, SMM-менеджеры, добавили в пресс-службе SuperJob.

— Судя по количеству вакансий, наиболее активно работу с использованием искусственного интеллекта ведут крупные IT- и телекоммуникационные компании, банки, сетевой ритейл. Как следствие, IT-специалисты, владеющие навыками работы с нейросетями, и эксперты по машинному обучению, очень востребованы и зарабатывают больше, — пояснили там.

Чаще всего требование уметь работать с продуктами на основе искусственного интеллекта указывают в вакансиях сферы IT, рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков. Кроме того, такие пожелания были у работодателей в сфере маркетинга, рекламы и СМИ, бизнес-услуг, финансов и страхования.

Резкое увеличение резюме на вакансии дизайнеров, где указана информацию об умении пользоваться механизмами ИИ, увидели и в Московском художественно-промышленном институте (МХПИ).

« Если с января по август 2023 года дизайнеры практически не упоминали навыки работы с искусственным интеллектом в своих резюме, то за аналогичный период 2024 года количество таких упоминаний существенно возросло во всех изученных направлениях », — говорится в исследовании вуза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наиболее заметный рост наблюдается среди графических дизайнеров и веб-дизайнеров, отметили там. А по процентной доле резюме дизайнеров с навыками владения нейросетями лидируют продуктовые дизайнеры. На втором месте — 3D-дизайнеры и художники-дизайнеры, а на третьем — веб- и UX/UI-дизайнеры.

При этом со стороны работодателей за последний год количество вакансий с требованием владеть навыками работы с ИИ снизилось, отметил Кирилл Пшеничных. Он объяснил это тем, что компании готовы при необходимости сами обучить сотрудников.

— Чаще всего такие требования указывают на позициях, связанных с непосредственной разработкой или интеграцией искусственного интеллекта. В то же время число объявлений, в которых говорится о возможностях внутреннего обучения или переобучения сотрудников, за год увеличилось в 3,2 раза, — пояснил он.

Соискатели часто адаптируются быстрее, чем работодатели, проявляя большую гибкость, полагает ректор МХПИ Алексей Егоров.

— В то же время мы знаем, что известные модные дома активно интегрируют искусственный интеллект в свою операционку, — сказал он. — Например, Gucci использует нейросети для создания креативных рекламных кампаний, Balenciaga внедряет AI-элементы в коллекции, а Nike применяет машинное обучение для разработки инновационных материалов и оптимизации дизайна обуви. Конечно, искусственный интеллект не заменяет дизайнеров, но он усиливает их креативность, позволяя ускорить визуализацию и итерацию идей.

Где используется искусственный интеллект

Наличие информации о навыках использования искусственного интеллекта помогает соискателям выгодно отличаться на рынке труда от своих конкурентов, полагает директор исследовательского центра ИИ Института общественных наук РАНХиГС Сергей Боловцов.

— И у студентов, например, есть запрос на работу продвинутыми методами с нейросетями, большими языковыми моделями (например, ChatGPT, GigaChat, YandexGPT и др.) вне зависимости от направления подготовки, потому что их доступность и адаптивность дает возможность применять инструменты в работе практически в любой отрасли, — сказал он. — Это открывает новые перспективы для личностного и карьерного роста молодых специалистов.

При этом и нейросети уже стали ключом к успешному конкурентному бизнесу не только крупных компаний, но уже и для бизнеса любого размера, полагает и.о. завкафедрой инфокоммуникационных технологий института компьютерных наук НИТУ МИСИС Ксения Кузнецова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— ИИ не заменит человека никогда, но менеджер, умеющий пользоваться как минимум генеративными нейросетями, точно более эффективен, чем не умеющий и отрицающий пользу интеграции моделей ИИ в свои бизнес-процессы, — сказал она. — И всё больше работодателей, имеющих давние дружеские и профессиональные связи с вузами, например, просят, чтобы магистры имели не только хорошую отраслевую подготовку, но и компетенции в области Data Science.

Она отметила, что рутина есть везде, даже в творчестве, поэтому креативные индустрии, то есть всё, что связано с сочетанием творчества и неизбежных, скучных творческому человеку процессов, — это одна из самых популярных сфер для быстрой интеграции нейросетей.

— Но если дизайн презентаций уже возможно создавать по текстовому запросу, то с промышленным дизайном всё не так очевидно — нейросети хорошо умеют создавать концепции, но толщину покраски на детали, например, автомобиля, точно рассчитать не смогут, — добавила эксперт.

Во всех сферах — науке, технике, производстве, экономике — накоплены огромные объемы информации, которые невозможно обработать традиционными методами, заявил профессор кафедры инфо-когнитивных технологий Московского Политеха Александр Гаврилов.

— И здесь на помощь приходит искусственный интеллект. ИИ помогает делать обобщения из больших массивов данных и создавать на их основе различные модели: от прогноза погоды до анализа биржевых котировок, — сказал он. — Сегодня ИИ стал практически незаменим в работе с большими данными, в биржевой аналитике, во многих областях IT, в машиностроении и приборостроении — от бытовой техники до космических аппаратов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он добавил, что ИИ — это мощный инструмент, который при правильном использовании не ограничивает, а расширяет творческие возможности человека.

Директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов также отметил, что большие языковые модели лучше человека справляются с задачами по поиску информации, ее обобщению, генерации гипотез и тезисов.

— В целом ИИ всё чаще используется в абсолютно разных аспектах профессиональной деятельности, не только в IT-сфере, — сказал он. — Но в IT GPT-модели ускоряют работу разработчиков на 30–40%, в том числе за счет сокращения времени создания прототипа приложения с нескольких дней или недель до нескольких часов.

Программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование» Алексей Дворецкий добавил, что большие языковые модели и генеративный ИИ (к примеру, ChatGPT, Gemini, Sonnet, Midjourney, Stable Diffusion, Recraft, Monica и так далее) стали опорными инструментами для предпринимателей, управленцев, аналитиков и исследователей, продуктовых менеджеров, разработчиков программного обеспечения, маркетологов, специалистов по сопровождению и поддержке клиентов, дизайнеров, специалистов из сферы образования.

— Поэтому и работодатели требуют от соискателей навыки и опыт использования ИИ для выполнения профессиональных задач, — сообщил он. — Компании, внедряющие ИИ, получают возможность быстрее выводить новые продукты на рынок, оперативно адаптироваться к изменениям и предлагать клиентам более персонализированные услуги.

Он подтвердил, что дизайнеры активно используют ИИ в работе над проектами — для генерации изображений, визуальных концепций и даже готовых графических решений.

— Инструменты вроде Midjourney и Stable Diffusion позволяют создавать изображения по текстовым запросам, что значительно ускоряет процесс создания контента, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Руководитель маркетинга профессий в «Яндекс Практикуме» Данил Попов добавил, что ИИ играет ключевую роль в прогнозировании поведения клиентов и автоматизации маркетинговых кампаний.

— Программы с ИИ могут быстро анализировать большие объемы данных и позволять точнее настраивать рекламу, увеличить отдачу от маркетинговых инвестиций, — сказал он. — А в дизайне ИИ может автоматизировать рутинные задачи, такие как обработка изображений, генерирование макетов, создании иконок, стоковых изображений.

Кроме того, ИИ начинает широко использоваться в финансовом секторе для упрощения скрининга, обработки кредитных заявок или анализа трансакций. В рекрутинге — облегчает процесс поиска и отбора кандидатов, автоматически анализируя резюме, отбирая наиболее подходящих кандидатов, рассказал Данил Попов.

В каких профессиях ИИ пока лишний

Но искусственный интеллект пока не нужен в профессиях, фокусом которых является эмпатия и эмоциональный контакт, отметил Алексей Дворецкий. Например, это психология, коучинг, ведение переговоров. Также ИИ пока вряд ли можно использовать при решении творческих задач высокого уровня.

— Это сложные художественные проекты, требующие глубокой концептуализации и нестандартного подхода, здесь ИИ пока уступает людям, — сказал эксперт. — Он может быть полезен в рутинных задачах, но творческое видение и интуиция остаются прерогативой человека.

Также, добавил он, ИИ не стоит пока использовать при медицинских и юридических консультаций: взаимодействие здесь требует не только знаний, но и опыта, интуиции и контекстного понимания, а ИИ может давать советы, но не всегда учитывает всю глубину ситуации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Данил Попов также назвал лишним применение ИИ в гуманитарных и креативных профессиях, где требуется эмоциональный интеллект и креативность, таких как психология, социальная работа, литература, продажи.

— Юристам ИИ тоже поможет очень ограниченно. Он может ускорять поиск и анализ документов, но решения на высоком уровне требуют юридической интуиции и понимания нюансов. Не говоря уже о том, что риски, связанные с ошибками ИИ, в этой сфере могут быть слишком велики, — сказал эксперт.

Но, как отметила Ксения Кузнецова, без ИИ уже невозможны открытия или изобретения лекарств от аутоимунных заболеваний, это связано с необходимостью точного анализа очень большого массива сложных данных.