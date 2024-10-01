Эксперт объяснил рост курса доллара

Рубль ослаб по отношению к доллару по нескольким причинам, среди которых в том числе снижение цен на нефть на мировом рынке, рассказал «Известиям» 1 октября независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Центробанк (ЦБ) РФ установил на 1 октября 2024 года официальный курс доллара на уровне 93,2221 рубля. В предыдущий раз официальный курс американской валюты превышал 93 рубля более пяти месяцев назад.

«Ослабление рубля было в основном обусловлено, во-первых, снижением цен на нефть на мировом рынке и сокращением поступления экспортной выручки от продаваемого черного золота в августе-сентябре месяце. Во-вторых, трудностями с проведением трансграничных платежей за импорт, начавшимися еще в начале года. В-третьих, первичные и вторичные санкции для российских предприятий и для компаний из дружественных стран. Эти санкции были в начале года и продолжают оставаться сейчас», — объяснил Пичугин.

Также, по его словам, на курсе сказывается и высокий курс инфляции. Кроме того, недавнее снижение ставки Федеральной резервной системы США ослабило доллар по отношению к мировым валютам и сделало инвестиции в него более привлекательными, что в результате привело к началу ослабления рубля. Еще одна причина — в сентябре ЦБ РФ и Минфин не оказывали существенной поддержки рублю на валютном рынке путем валютных интервенций, добавил эксперт.

Но существует и ряд факторов, которые поддерживали курс нацвалюты. Как отметил Пичугин, среди них: положительное сальдо торгового баланса с начала года, из-за превышения экспортных потоков выручки над потоками за импорт; высокая ключевая ставка ЦБ и жесткая риторика регулятора о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики; ожидаемое в октябре заседание Центробанка, на котором может быть повышена ставка рефинансирования. Также определенную поддержку курсу рубля оказывают и налоговые периоды, в течение которых экспортеры продают валюту для уплаты налогов.

По словам эксперта, по совокупности влияния к началу октября месяца первая группа факторов преобладала над второй, что и обусловило рост курса доллара до такого уровня.

«Несогласованность действий стран ОПЕК+ на мировом рынке нефти, проблемы трансграничных платежей, низкие темпы роста экономики КНР, снижение поступлений экспортной выручки от нефтегазовых доходов, отток капитала, не позволяют говорить о создании благоприятных условий для укрепления курса рубля. Проведение Банком России и Минфином интервенций на валютном рынке, по–видимому, не будет ориентировано на существенную поддержку курса национальной валюты к концу отчетного года. В этой связи тенденция к росту курса доллара этой осенью продолжится. Вполне логично, что курсы валют будут находиться в диапазонах 92–96 рублей за доллар и 100–108 рублей за евро», — заключил Пичугин.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026–2027 годов, а также пересмотрело оценки по 2024 году. Согласно данным министерства, доллар в среднем в 2024-м будет стоить 91,2 рубля, в 2025-м — 96,5 рубля.