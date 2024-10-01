Забайкалье стало собственником участка трассы «Байкал»
Забайкальский края получил в собственность участок трассы «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита протяженностью 4 км. Дорога соответствует всем нормативам, сообщает пресс-служба регионального «Упрдора» во вторник, 1 октября.
Речь идет об участке от Романовского кольца до 0 км трассы «Амур» Чита – Хабаровск. Его управление и содержание перешло в ведение ГКУ «Забавтодор». Движение транзитного транспорта будет осуществляться в обход города по автодороге «Амур».
Как отмечает ИА ChitaMedia, передача состоялась в рамках плана перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения до 2031 года.
Ранее в сентябре сообщалось, что под Читой к середине октября завершат ремонт объездной автодороги, соединяющей трассы Чита – Забайкальск – граница с КНР и Иркутск – Улан-Удэ – Чита.