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Пять в одном: в российском спорте началось укрупнение федераций

Вслед за гимнастикой ожидается объединение водных видов спорта, вероятно, этот процесс распространится и на другие дисциплины
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российские гимнасты открыли череду управленческих реформ в нашем спорте. В ходе отчетно‑выборной конференции в Москве принято решение об объединении национальных федераций спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Руководителем новой структуры на безальтернативной основе избран глава РЖД Олег Белозеров. Кроме того, объявлено о слиянии в конце октября федераций плавания, прыжков в воду, водного поло и синхронного плавания. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что процесс укрупнения продолжится — с целью «объединения ресурсов и улучшения управляемости».

Изменение подходов

Объединение гимнастов было анонсировано в конце августа. С тех пор события развивались стремительно: идею оперативно одобрили на всех уровнях и нашли серьезную фигуру в качестве главы новой структуры. Очевидно, что Олег Белозеров обеспечит проекту достойное финансирование и не станет вмешиваться в чисто спортивные вопросы.

Единственный минус — глава РЖД входит в западные санкционные списки, и если его оттуда в ближайшее время не исключат, в диалоге с Международной федерацией гимнастики (FIG), с которой мы синхронизировались в плане слияния гимнастических дисциплин, могут возникнуть сложности. Но здесь должны помочь бывший вице-президент FIG Василий Титов, который стал в новой структуре первым вице-президентом, а также звезды спорта Никита Нагорный и Ольга Капранова, также получившие руководящие должности.

Очевидно, что и в организационном плане, и в части финансирования государству проще взаимодействовать с крупным спортивным объединением, чем с мелкими федерациями. Особенно если денежные потоки от букмекеров теперь будут направляться через единый фонд, о чем сообщил министр Дегтярев. Для проведения единой международной политики укрупнение федераций — тоже плюс, но только в том случае, если мы собираемся говорить с иностранными партнерами с позиции силы. Маневрировать в эпоху санкций в прежней схеме было удобнее. Но, быть может, подходы здесь поменялись.

— Важно посмотреть, какие элементы, несмотря на незаконные санкции, мы можем сделать на международном уровне, — отметил Олег Белозеров после своего избрания. — Мы приложим все усилия, чтобы вернуться в полном объеме и в олимпийское движение, и в европейское. Но если будут незаконные ограничения, мы будем развивать свои форматы — клубы и БРИКС. Важнейший элемент — это объединение пяти видов спорта, чтобы взаимодействовать с FIG. С другой стороны, у нас в субъектах объединение не происходит, а каждая федерация остается отдельным элементом.

Из заметных перемен, которые принесло нам появление единой национальной федерации гимнастики — уход со спортивного политического горизонта яркого руководителя отечественной «художки» Ирины Винер. 76-летняя специалист возглавляла ВФХР с 2008 года, а теперь не стала выдвигаться ни на какие выборные должности, заявив, что хочет сосредоточиться на «работе линейным тренером». Разумеется, такая известная персона всё равно не сможет оставаться вне общего спортивного контекста. Но в статусе она, безусловно, потеряла. Если вспомнить конфликт Винер с FIG и ее дисквалификацию, возможно, самоустранение Ирины Александровны позволит перезапустить некоторые процессы между Россией и международной федерацией.

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Мировой опыт

То, что укрупнение федераций не единичная акция, которая касается только гимнастики, а новый тренд, стало понятно после появления новостей об объедении федераций по водным видам спорта. Такой проект уже существовал около 10 лет назад, но тогда был отклонен. Собственно, всего пару недель назад многие наши «водники» категорически отрицали возможность слияния. Однако теперь объединительная конференция федераций плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло намечена на 31 октября. За основу снова взяты международные лекала — World Aquatics действительно объединяет под своей крышей все водные олимпийские дисциплины.

— Объединение федераций по водным видам спорта будет полезным с точки зрения концентрации ресурсов и улучшения управляемости, — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который, видимо, является главным инициатором процесса укрупнения. — В мире все водные виды спорта объединяет международная федерация World Aquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта, и повысить массовость.

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На самом деле, если и дальше следовать мировому опыту, то простор для слияний достаточно большой. Федерацию гребного слалома можно присоединить к гребле на байдарках и каноэ, как это сделано на международном уровне. Фигурное катание по той же причине должно слиться с Союзом конькобежцев. А в снежных видах у нас сейчас вообще пять федераций (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд) вместо одной международной. В некоторых странах к этой лыжной компании добавляется еще биатлон. А, например, в США в единой связке действуют национальный Олимпийский и Паралимпийский комитеты.

Болельщикам бюрократические перестановки, наверное, малоинтересны, но тысячи функционеров, спортсменов, тренеров и сервисеров нынешнюю оптимизацию прочувствуют в самое ближайшее время. Отразятся ли перестановки на спортивных результатах, сказать сложно, ведь в нынешней ситуации оценивать их проблематично. Однако резоны реформаторов понятны, и время для перемен — между летней и зимней Олимпиадами — тоже логично. Главное, чтобы все эти перестановки не нарушили отлаженных схем и пошли нашему спорту на пользу. А это станет понятно только спустя какое-то время.

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