Эксперт дала советы по выбору пальто на несколько сезонов

Хорошее пальто — одно из самых больших вложений в гардероб. Покупая его, важно ориентироваться не только на эмоции, хотя и их не избежать, но и на здравый смысл. О том, как выбрать пальто на несколько сезонов, рассказала 2 октября «Известиям» старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина.

По ее словам, в вопросе ткани лучше отдать предпочтение шерсти и кашемиру, а ручная обработка будет лучше механической. Эксперт отметила, что если это ваше первое пальто, стоит выбирать нейтральный оттенок, который можно легко сочетать с остальным гардеробом, а силуэт должен правильно смотреться на вашей фигуре.

Черная классика

Если вы в поисках верхней одежды, которая закроет все ваши потребности, то присмотритесь к такому пальто. Его, как и маленькое черное платье, можно считать одним из самых универсальных и практичных предметов гардероба.

Ключ к выбору идеального варианта — протестировать несколько моделей перед покупкой. Пальто с прямым кроем или пальто-халат, двубортное или однобортное, модель в форме кокона или буквальный оверсайз — дизайн должен не только соответствовать трендам (да и им едва ли), но и подходить вашей фигуре. Обязательно учитывайте размер: пусть модель будет чуть свободной, чтобы вы могли спокойно надеть вниз свитер, кардиган или даже тонкий жилет. Экспериментируйте с различными силуэтами, а еще попробуйте стилизовать пальто с другими вещами из вашего гардероба, чтобы оно точно осталось с вами на несколько сезонов вперед.

Бежевые оттенки

Еще один вневременной цвет осеннего гардероба — бежевый. Пальто в оттенке camel обрело статус вещи-инвестиции во многом благодаря Max Mara. Именно они сделали этот предмет гардероба настоящим модным символом осени: c безупречно чистыми линиями, кроем и высокой ценой.

Другие цвета

Если классическое черное или бежевое пальто уже есть в вашем гардеробе, то стоит присмотреться и к другим нейтральным оттенкам: серому, коричневому или хаки. И, конечно, нельзя обойти стороной принты: шотландка (тартан), клетка «принца Уэльского» или «гусиная лапка» добавят текстуры к монохромному образу. А вот с фурнитурой и деталями на пальто нужно быть осторожнее.

Ранее, 26 августа, руководитель категории Fashion, сервиса по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping Елизавета Попова изучила актуальные тренды грядущей осени и поделилась своей экспертной оценкой с «Известиями». По ее словам, стоит обратить внимание на цвет бургунди, пальто-пиджак, анималистичный принт и кашемировый костюм.