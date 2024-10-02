У известного художника украли более 5 млн рублей под предлогом раскрытия сети неонацистов

Злоумышленники выманили у известного советского и российского художника-минималиста Александра Юликова более пяти миллионов рублей, используя технологию дипфейк. Об этом пострадавший сообщил в правоохранительные органы, сообщает источник «Известий».

Почти месяц назад, в начале сентября, Александру Юликову поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Девушка преставилась секретарем мэра Москвы и предложила созвониться с ним самим по видео в одном из мессенджеров. Художник согласился. Во время разговора ему сообщили, что из городской казны сторонниками неонацистских движений было украдено порядка 1 млрд рублей, а сам Юликов невольно причастен к краже 30 млн рублей, которые он отправил на Украину.

Мнимый глава города, изображение которого было создано с использованием дипфейк-технологий, также сообщил, что он «поручился за художника», поэтому следователи ведут поиск настоящего преступника. Пострадавшему предложили сотрудничать с правоохранительными органами. Художник принял предложение и, в свою очередь, пригласил собеседника на встречу в свою мастерскую. Тот пообещал свериться со своим графиком и, спустя 10 минут, действительно перезвонил — они договорились о встрече 27 сентября.

Вскоре после этого разговора Юликову вновь позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился инспектором по экономической безопасности. Мужчина убедил художника снять со своего счета в банке 1,1 млн рублей и €26 тыс. и передать их ему 9 сентября. Звонивший пообещал, что это делается для того, чтобы избежать мошенничества со стороны сотрудников банка и деньги скоро вернутся обратно художнику на счет.

В назначенный день пострадавший снял со своих счетов денежные средства в размере 3 692 700 рублей и передал их неизвестному молодому человеку кавказской внешности, взамен получив две «выписки из банка». При обмене, по настоянию звонивших, использовались кодовые слова «Пейзаж» и «Натюрморт».

Спустя несколько дней, 12 сентября, потерпевшему позвонил с неизвестного номера мужчина, представившийся коллегой инспектора, с которым тот уже общался. На этот раз аферист вынудил художника якобы легализовать имеющиеся у него дома наличные средства, для чего часть нужно было передать сотруднику ФСБ. В этот же день Александр Юликов передал молодому человеку, который уже забирал у него снятые в банке деньги, 400 тыс. рублей, €2 тыс. (182,5 тыс. рублей) и $10, 9 тыс. (почти 1 млн рублей).

После этого Александру Юликову начали звонить неизвестные и убеждать художника в том, что он является иноагентом, а денежные средства принадлежат государству. Мошенническая схема продолжалась до 27 сентября, когда, по мнению пострадавшего, ожидалась встреча с мэром города Москвы, о которой он договорился в ходе первого звонка мошенников. Когда в назначенный день встреча не состоялась, художник понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общий ущерб оценивается в 5,2 млн рублей, по факту произошедшего проводится проверка.