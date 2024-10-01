Не всё так плохо: понизился индекс деловой активности обрабатывающих отраслей

Аналитики агентства S&P Global понизили индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2024 года с августовского значения 52,1 до 49,5. Почему производственный индекс снизился и какими будут последствия для российской экономики, читайте в материале «Известий».

Итоги исследования

Исследователи указывают, что рост производственных и логистических затрат привел к увеличению себестоимости продукции. Производители переложили большую часть подорожавшей стоимости на плечи конечного потребителя. По данным S&P Global, динамика роста отпускных цен устойчиво высока.

Аналитики агентства объясняют резкое падение индекса деловой активности в секторе обработки сокращением объемов выпуска в первый осенний месяц вследствие низкого спроса и задержками поставок сырья.

Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio

Традиционно считается, что значение PMI выше 50 говорит о росте деловой активности, ниже 50 — о ее снижении.

Индекс деловой активности отражает настроения управленцев по ряду вопросов: новые заказы от потребителей, объемы выпуска готовой продукции, наем новых сотрудников, скорость доставки заказов поставщиками (опоздания), уровень запасов и т. д.

Как рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, несмотря на то, что за январь – август 2024 года обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост объемов производства к аналогичному периоду 2023 года (рост на 8,1% к январю – августу 2023 года), особенно по ряду высокотехнологичных отраслей, в помесячном выражении наблюдается постепенная коррекция производственного импульса, запущенного в 2023 году. Это, безусловно, сказывается на оценках бизнес-сообщества. В Минпроме ситуацию объясняют усложнением инвестиционной среды. Из-за высоких ставок по депозитам «инвестировать в реальный сектор экономически нецелесообразно».

Среди рисков представитель Минпрома обозначил главные риски, в частности — прерывание уникального производственного цикла, который обеспечивал активный поствосстановительный рост в 2023–2024 годах. «При этом планируем, что проактивные действия правительства обеспечат необходимую точку опоры для выхода обрабатывающей промышленности на траекторию опережающего суверенного развития с помощью реализации национальных проектов по достижению технологического лидерства», — прокомментировали в пресс-службе Минпромторга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Минэке на запрос «Известий» ко времени публикации материала не ответили.

Оценку S&P Global подтверждают и отечественные аналитические агентства. Так, согласно мониторингу ЦБ, наблюдается просадка в секторе обрабатывающей промышленности, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «Причина — в ухудшении ответов на вопросы об объемах производства и спросе за летние месяцы. При этом вопросы, связанные с ожиданиями будущего спроса и выпуска, в сентябре показывают восстановление после летней просадки», — заявил он.

В целом, по данным АКРА, промышленность за полный год растет в основном за счет обработки темпами, сопоставимыми с темпами роста ВВП.

В логике событий

О признаках замедления промышленного выпуска эксперты начали говорить еще летом этого года, так что снижение индекса PMI можно считать ожидаемым событием, считает часть опрошенных экспертов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На замедление деловой активности и динамики выпуска сейчас воздействует целый ряд негативных факторов, отмечает заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина. «Это ужесточение денежно-кредитной политики, исчерпание потенциала роста, вызванного адаптацией отраслей, их инвестиционной активностью в рамках импортозамещения предприятий и выхода на новые товарные и географические рынки, а также обострение дефицита кадров, особенно для крупных предприятий», — перечисляет она.

Рост с опережением

Вклад в общероссийский PMI вносят регионы. И большинство из них демонстрировало положительную динамику по приросту индекса деловой активности — в среднем 3–12%. Самые высокие значения отмечены в Приуралье — центре тяжелой промышленности.

Так, по итогам периода с января по август 2024 года в Пермском крае индекс PMI увеличился на 8,9% (г/г), как сообщил Пермьстат. Наибольший рост объемов производства пришелся на энергетический сектор (+18,8%), на обрабатывающие производства (+14%), на отрасль автомобилестроения (+115,4%) и на выпуск полиграфической продукции (+39,4%).

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Индекс PMI обрабатывающей промышленности в Нижегородской области за восемь месяцев 2024 года составил 103,4%. Из наиболее бурно развивающихся отраслей отметим производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+33,3%). На 27,9% увеличено производство готовых металлических изделий. На четверть выросли объемы выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

102% — такой индекс промышленного производства зафиксирован в Республике Коми по данным местной службы статистики. Увеличились объемы производства в добывающих отраслях (каменный уголь, природный газ, глина. Небольшой спад в обрабатывающей промышленности — порядка 0,6%. Это произошло за счет уменьшения производства древесноволокнистых плит, технического углерода, смеси газов, цементно-бетонных смесей, а также пищевой продукции.

Вмешалась геополитика

Самый большой спад промышленного производства пришелся по итогам первых девяти месяцев 2024 года на регионы Черноземья, в частности — в Курской области. Падение составило 9,8%.

Еще один регион, который отметился снижением PMI на 2,6%, — Липецкая область. В этом субъекте РФ упали объемы выпуска электрооборудования (на 20%), табачных изделий и лекарств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

PMI по итогам сентября снизился и в Воронежской области — на 2,4%. Там снижение производства сильнее всего затронуло текстильную (на 63%), металлургическую и машиностроительную отрасли и выпуск электрооборудования (на 22%).

Несмотря на просадку по отдельным регионам, даже области в полосе Черноземья показали неплохие результаты — рост в среднем на 6%. Прежде всего это объясняется высокой долей оборонзаказа, считает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. «Главным образом, предприятия обеспечены заказами за счет оборонных нужд государства», — разъясняет она.

Инвестиционный потенциал

Индекс деловой активности можно спрогнозировать с помощью показателя инвестиций в основной капитал, добавляет Ольга Орлова.

«Зависимость прямая: чем больше размер инвестиций в отрасль, тем больший объем производства следует ожидать в среднесрочной перспективе», — заявила она.

Так, по данным Кировстата, которые приводит эксперт, только за первое полугодие 2024 года на развитие экономики Кировской области направлено 51,1 млрд рублей, из которых 13,6 млрд рублей выделят в пользу обрабатывающих предприятий (это в 1,3 раза больше, чем по итогам I полугодия 2023 года). «В среднем каждый бюджетный рубль инвестиций приводит с собой три-четыре рубля частных инвестиций. Модернизация и закупка основных средств — основа для стабильного роста объемов выпуска», — добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

О ведущей роли инвестиций, а также расширения чистого экспорта как о главных факторах экономического роста в 2025 году, которые называют и в Минэке, говорит и Анна Федюнина. «Многое будет зависеть от того, как будет развиваться санкционное давление против России. Есть основания полагать, что в перспективе следующих лет возможна эрозия санкционных ограничений, что расширит ввоз в страну комплектующих и полуфабрикатов и поддержит инвестиции в новые производства», — говорит она.