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Инвестстратег спрогнозировал курс рубля к доллару в конце 2024 года

Инвестстратег Михеев: доллар к концу 2024 года достигнет 95 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доллар к концу 2024 года может достигнуть 95 рублей, считает инвестстратег Алексей Михеев. Об этом он рассказал «Известиям» 1 октября.

Согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ, 1 октября американская валюта поднялась до 93,2 рубля.

«Основная развилка для курса рубля — динамика импорта. В базовом сценарии мы ожидаем курс рубля к доллару к концу 2024 года на уровне 95 рублей за доллар. Поддержкой для рубля служат нерегулярные операции со стороны ЦБ — зеркалирование расходов из ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Ред.). Считаем, что оно продолжится и в следующем», — отметил Михеев.

По его словам, также положительно сказывается на нацвалюте жесткая денежно-кредитная политика. Однако в 2025-м возможно ослабление рубля.

«В следующем году пока ожидаем плавного ослабления рубля в связи с прогнозируемым снижением цен на нефть и устойчиво высоким уровнем инфляции — до среднегодового курса в 97,5 рубля за доллар, на конец следующего года — почти под 100 рублей (99,6). Юань к концу года, по нашим оценкам, должен дойти до 13,6 рубля, это же значение прогнозируем как среднегодовое в 2025 году», — заключил Михеев.

«До конца года курс может снизиться до 93–95 рублей за доллар»
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Ранее, 6 сентября, сообщалось, что Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов, а также пересмотрело оценки по 2024 году. Согласно данным министерства, доллар в среднем в 2024-м будет стоить 91,2 рубля, в 2025-м — 96,5 рубля.

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