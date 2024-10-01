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Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики

Винер — о сложении с себя полномочий главы ВФХГ: давно мечтала
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер покинула свой пост. Об этом она сообщила 1 октября, указав, что давно этого хотела.

«Я давно об этом мечтала. <…> А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — призналась она.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Она также является главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

В своем Telegram-канале Винер написала, что в стране есть специалисты, которые достойно продолжат развивать именно художественную гимнастику.

«Это и Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка, и Ольга Капранова, десятикратная чемпионка мира, которую знают и по работе в зале, и в спорте, и по работе в кабинете. Я им доверяю. У нас очень сильная команда», — указала она.

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Ранее в этот день было принято решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России пяти гимнастических федераций: ВФГХ, Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Федерации спортивной акробатики России. Председателем организации был избран глава РЖД Олег Белозеров.

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