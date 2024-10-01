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Кабмин Украины уволил одного из заместителей главы Минобороны

Депутат Гончаренко: кабмин Украины уволил заместителя министра обороны Гайдера
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря ведомства Людмилу Дараган. Об этом 1 октября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Другие два заместителя главы Минобороны остались на занимаемой должности.

«Кабмин уволил Станислава Гайдера и Людмилу Дараган, других заместителей [министра обороны Рустема] Умерова не уволили», — заявил Гончаренко.

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Ранее в этот день Умеров предложил уволить с должности трех своих заместителей: Станислава Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира, а также государственного секретаря Людмилу Дараган. Сообщалось, что Гайдер перейдет на должность руководителя офиса министра.

До этого, 20 сентября, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Умеров и руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут быть отстранены от занимаемых должностей. В материале сообщалось о частой критике Умерова в СМИ.

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