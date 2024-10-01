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1 октября — праздник иконы Божией Матери «Целительница»: история святого образа

Православная церковь отмечает день иконы Божией Матери «Целительница» 1 октября
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Ежегодно 1 октября православная церковь празднует день иконы Божией Матери «Целительница». В 2024 году торжество приходится на вторник. Об истории и значении этого образа читайте в материале «Известий».

День иконы Божией Матери «Целительница» в 2024 году — история

Икона Божией Матери «Целительница» выделяется на фоне других образов Богородицы, так как она не связана с библейским сюжетом. Она изображает Деву Марию стоящей у кровати больного клирика, который вскоре будет полностью здоров по Ее милости.

Существует две версии происхождения этой иконы. Согласно первой, она вдохновлена легендой, описанной в сочинении святителя Дмитрия Ростовского «Руно Орошенное». В нем повествуется о священнослужителе, жившем в IV веке в Иверии (территория современной Грузии). Он был тяжело болен, но не прекращал посещать службы. Более того, клирик завел для себя привычку каждый час воздавать хвалу Богородице и обращаться к ней с благодарственной молитвой.

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Когда болезнь окончательно лишила священнослужителя сил, и он уже был готов умереть, ему явилась Божия Матерь. Она окропила его молоком из своей груди, и вскоре мужчина полностью выздоровел.

Другая версия легенды рассказывает о некоем церковном певчем по имени Викентий Бульвиненский, который преклонял колени перед иконой Богородицы каждый раз, когда входил в храм и выходил из него. Однажды он тяжело заболел, но продолжал молиться даже на смертном одре. Вдруг его комнату озарило сияние, у изголовья кровати появился ангел-хранитель, который принялся молить Божию Матерь о выздоровлении Викентия. В этот момент явилась Дева Мария и, прикоснувшись к певчему жезлом, моментально его исцелила.

День иконы Божией Матери «Целительница» в 2024 году — значение образа

Икона Божией Матери «Целительница» отражает милосердие Богородицы, ее заступничество и помощь для всех, кто продолжает искренне верить даже в самых безнадежных ситуациях.

Так как образ связан с исцелением, в честь него часто освящают храмы при больницах и госпиталях. Подобные храмы есть в медцентре Центробанка России, при НИИ Клинической психиатрии в Москве и в столичной медико-санитарной части № 33. Их можно встретить и в других городах, например в Тюмени, Краснодаре, Перми и Симферополе.

День иконы Божией Матери «Целительница» в 2024 году — в чем помогает

Чаще всего верующие приходят к иконе Божией Матери «Целительница», чтобы просить Богородицу об избавлении от недугов для себя или близких. Считается, что она также помогает в реабилитации после операций и аварий.

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Однако, как отмечают священнослужители, у святых образов нет «специализации», поэтому перед ними можно молиться о чем угодно, прося поддержки и утешения в любой ситуации. В частности, к Небесной Царице обращаются, когда хотят зачать и родить здорового ребенка, обрести силы в борьбе с зависимостями и искушениями или возвратить кого-либо на праведный путь.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях празднования в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

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