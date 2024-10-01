В ДНР сообщили о попадании ВСУ в «мини-котел» в Угледаре
Вооруженные силы Украины попали в «мини-котел» в Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 1 октября, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По его словам, на данный момент Вооруженные силы России (ВС РФ) перекрыли две дороги из города. Украинская армия сможет выехать из Угледара только по грунтовой дороге.
«Если они сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести совсем», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
Ранее, 25 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил положительную динамику событий в Угледаре для российской стороны.
Накануне «Известия» показали кадры работы российской артиллерии по позициям ВСУ в Угледаре. На них видно, как удары Вооруженных сил РФ попадают в цель и уничтожают позиции противника.
В тот же день один из военных ВСУ назвал ситуацию в Угледаре критической. По его словам, потерян момент, «когда можно было изменить ситуацию вокруг города». Другие солдаты украинской армии также выражали опасения по поводу продвижения российской армии.
23 сентября расчеты БПЛА морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» сбросили агитационные листовки на позиции ВСУ под Угледаром с помощью снаряда, который крепится к беспилотнику, а затем сбрасывается. Один снаряд содержит до 150 листовок, на которых указан QR-код с инструкцией о том, как противник может сдаться. По сообщению Минобороны, после этого трое военных ВСУ сдались в плен.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.