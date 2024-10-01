Сочи стал самым популярным направлением на ноябрьские выходные

Сочи стал самым популярным направлением среди россиян на ноябрьские выходные. Морской курорт лидировал по количеству ранних бронирований отелей на этот период, спрос на размещение там вырос почти втрое. Исследование провел сервис путешествий МТС Travel, с результатами которого «Известия» ознакомились во вторник, 1 октября.

По его данным, на начало октября 12% от всех бронирований на первые выходные ноября сделаны в Сочи. Следующей по спросу на размещение оказалась Москва. На столицу пришлось каждое десятое бронирование от всех по стране. На третьем месте расположился Санкт-Петербург (9% от всех онлайн-заказов по России на 1–4 ноября). В прошлом году город был лидером раннего спроса.

В исследовании говорится, что средняя по России цена на размещение в период праздничных ноябрьских выходных составляет 6,4 тыс. рублей в сутки на двоих. Забронировать жилье в Сочи сейчас можно в среднем за 6,9 тыс. рублей в сутки. В Москве средний ценник — 7,9 тыс. рублей за сутки проживания, а в Санкт-Петербурге — 6,3 тыс. рублей.

Среди популярных направлений наиболее бюджетное жилье можно будет найти в Екатеринбурге (4,8 тыс. рублей в сутки), Туле ( 5,5 тыс. рублей), Калининграде (5,5 тыс. рублей) и Анапе (6 тыс. рублей).

В сервисе утончили, что первые выходные ноября, приуроченные ко Дню народного единства, в этом году выпадают на воскресенье и понедельник. Суббота объявлена коротким днем. По данным МТС Travel, 40% сделанных на выходные бронирований предполагают заезд в первый выходной недели.

Ранее, 17 сентября, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», согласно которым среди самых живописных направлений для осеннего путешествия 45% опрошенных россиян назвали Республику Карелию. При этом 39% выбрали Алтай, 25% проголосовали за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 24% — за Минеральные Воды. Также 23% респондентов хотели бы осенью поехать в Калининград, 22% съездили бы в Пятигорск, а 20% — в Кисловодск.