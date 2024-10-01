Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Сочи стал самым популярным направлением на ноябрьские выходные

МТС Travel: Сочи стал самым популярным направлением на ноябрьские выходные
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сочи стал самым популярным направлением среди россиян на ноябрьские выходные. Морской курорт лидировал по количеству ранних бронирований отелей на этот период, спрос на размещение там вырос почти втрое. Исследование провел сервис путешествий МТС Travel, с результатами которого «Известия» ознакомились во вторник, 1 октября.

По его данным, на начало октября 12% от всех бронирований на первые выходные ноября сделаны в Сочи. Следующей по спросу на размещение оказалась Москва. На столицу пришлось каждое десятое бронирование от всех по стране. На третьем месте расположился Санкт-Петербург (9% от всех онлайн-заказов по России на 1–4 ноября). В прошлом году город был лидером раннего спроса.

В исследовании говорится, что средняя по России цена на размещение в период праздничных ноябрьских выходных составляет 6,4 тыс. рублей в сутки на двоих. Забронировать жилье в Сочи сейчас можно в среднем за 6,9 тыс. рублей в сутки. В Москве средний ценник — 7,9 тыс. рублей за сутки проживания, а в Санкт-Петербурге — 6,3 тыс. рублей.

Среди популярных направлений наиболее бюджетное жилье можно будет найти в Екатеринбурге (4,8 тыс. рублей в сутки), Туле ( 5,5 тыс. рублей), Калининграде (5,5 тыс. рублей) и Анапе (6 тыс. рублей).

В сервисе утончили, что первые выходные ноября, приуроченные ко Дню народного единства, в этом году выпадают на воскресенье и понедельник. Суббота объявлена коротким днем. По данным МТС Travel, 40% сделанных на выходные бронирований предполагают заезд в первый выходной недели.

На недельку без второго: куда чаще всего россияне путешествуют в одиночку
В большинстве случаев соло-отдых выбирают женщины

Ранее, 17 сентября, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», согласно которым среди самых живописных направлений для осеннего путешествия 45% опрошенных россиян назвали Республику Карелию. При этом 39% выбрали Алтай, 25% проголосовали за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 24% — за Минеральные Воды. Также 23% респондентов хотели бы осенью поехать в Калининград, 22% съездили бы в Пятигорск, а 20% — в Кисловодск.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024