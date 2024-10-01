В Госдуме назвали срок следующего повышения маткапитала

Материнский семейный капитал вырастет в следующем году на реальный уровень инфляции. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала во вторник, 1 октября.

Она уточнила, что материнский семейный капитал будет проиндексирован в соответствии с законодательством Российской Федерации на процент не ниже инфляции с 1 февраля 2025 года, как и множество других социальных выплат.

«Непосредственно материнский семейный капитал индексируется на реальное значение инфляции, а не его прогнозное значение с 1 февраля. Поэтому предварительно цифры будут такими, но если Росстат покажет, что инфляция за текущий год будет выше, значит, индексация материнского семейного капитала тоже произойдет на высокий уровень», — объяснила парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что материнский капитал с 1 февраля будет проиндексирован на 7,3%, сумма выплаты на первого ребенка составит 676 тыс. рублей, на второго, если не было трат по сертификату, — 893 тыс. рублей, пишет Life.Ru. Это следует из пояснительной записки к проекту закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», уточняется на сайте kp.ru.

Кроме того, в 1,4 раза увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году, он составит 794 355,80 рубля за 140 дней. Для работающих родителей максимальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составят около 69 тыс. рублей в месяц.

Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ранее в этот день. Ожидается, что трехлетний бюджет будет исполнен с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году.

Комментируя проект, проректор по научной работе Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова рассказала «Известиям», что средства, которые планируется направить в 2025–2027 годах на социальную поддержку населения в России, находятся на значительном уровне.

29 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, в 2025 году бюджетные доходы достигнут 40 трлн 296 млрд рублей, и это на 12% больше суммы 2024 года.