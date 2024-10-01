В Петербурге проходят обыски по делу о хищении бюджетных средств
Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета (СК) пришли с обысками в администрацию Московского района Санкт-Петербурга. Об этом 1 октября сообщил телеканал «78».
По информации телеканала, следственные мероприятия были назначены в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, в том числе при помощи «технологии мертвых душ».
Уточняется, что обыски также проходят и в других местах.
Ранее, 29 сентября, Следственный комитет предъявил экс-депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате. Ему вменялись эпизоды хищения за период до 2021 года, когда он руководил Архангельским специализированным энергетическим предприятием. Уточняется, что пропало не менее 2 млрд рублей.