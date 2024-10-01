Путин назначил представителя для участия в инаугурации президента Мексики
На церемонии инаугурации мексиканского президента Клаудии Шейнбаум 1 октября Россию будет представлять посол в латиноамериканской стране Николай Софинский. Об этом «Известиям» заявили в диппредставительстве РФ в Мехико.
«Президент России Владимир Путин назначил официального представителя для участия в церемонии инаугурации избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум», — говорится в ответе посольства «Известиям».
Представлять Россию на мероприятии будет посол РФ в Мексике Николай Софинский.
Ранее, 7 августа, Мексика пригласила Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум. Латиноамериканская страна заняла нейтральную позицию в отношении украинского кризиса, и эксперты убеждены, что при смене власти ситуация не изменится.
Точный список гостей церемонии инаугурации пока неизвестен, из-за дипломатического кризиса Перу и Эквадор не будут приглашены.