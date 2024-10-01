Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 1 октября

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 октября можно в материале «Известий».

В Министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области, уничтожив до 410 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н», а также два склада с боеприпасами.

Бойцы группировки войск «Центр», в свою очередь, активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР. Тут противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины (ББМ), два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские силы применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники

Подразделениями группировки войск «Север» на липцовском и волчанском направлениях уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, а также полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Юг», в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и уничтожили до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США.

Бойцы группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. В их зоне ответственности ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 122-мм гаубицу Д-30, а также два склада боеприпасов. Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станцию РЭБ «Анклав-Н». Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 558 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 468 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 450 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 765 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024