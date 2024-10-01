Карта спецоперации на Украине 1 октября
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 октября можно в материале «Известий».
В Министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области, уничтожив до 410 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н», а также два склада с боеприпасами.
Бойцы группировки войск «Центр», в свою очередь, активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР. Тут противник потерял до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины (ББМ), два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б».
Подразделениями группировки войск «Север» на липцовском и волчанском направлениях уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, а также полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Юг», в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и уничтожили до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США.
Бойцы группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. В их зоне ответственности ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 122-мм гаубицу Д-30, а также два склада боеприпасов. Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станцию РЭБ «Анклав-Н». Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов.
Также в Минобороны сообщили, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 558 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 468 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 450 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 765 единиц специальной военной автомобильной техники.
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