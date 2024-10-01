Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни

Начался последний квартал 2024 года, в котором россиян перед длинными выходными ждут две шестидневные рабочие недели. Первая наступит в конце октября – начале ноября, а вторая — в последнюю неделю декабря. Подробнее о днях, когда россияне будут отдыхать и работать в последние месяцы 2024-го и в 2025 году, а также о том, когда выгоднее брать отпуск, — в материале «Известий».

Как россияне работают и отдыхают в октябре, ноябре и декабре 2024 года

В конце октября – начале ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, как указано в производственном календаре, размещенном на сайте Государственной думы. Это связано с переносом выходных дней: согласно Трудовому кодексу, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или добавляется к другим нерабочим дням. Так, суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, из-за переноса выходного дня на 30 апреля.

Проект переноса выходных на следующий год ежегодно готовит Минтруд, а затем он окончательно утверждается правительством.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом последняя неделя октября станет второй за год, когда россияне будут работать не привычные пять, а шесть дней. Сотрудники с пятидневным графиком начнут трудиться в понедельник, 28 октября, и закончат в субботу, 2 ноября. Последний рабочий день будет сокращенным.

После этого граждан ждут два выходных — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно, и сокращенная рабочая неделя. На понедельник выпадает празднование Дня народного единства.

Очередной шестидневной рабочей неделей окажется последняя в этом году — с 23 по 28 декабря. Это объясняется тем, что выходной 28-го числа был перенесен на понедельник, 30 декабря. Таким образом новогодние праздники для россиян начнутся в этом году 29 декабря и продлятся 11 дней.

Производственный календарь 2025 года: когда выходные

Начавшиеся 29 декабря 2024 года выходные продолжатся до 8 января 2025 года. Первая после длинных выходных рабочая неделя года станет самой короткой и продлится всего два дня.

В феврале 2025 года дополнительных выходных из-за празднования Дня защитника отечества не запланировано, равно как и в марте 2025-го. В 2025 году Международный женский день выпадает на субботу, поэтому пятница, 7 марта, будет сокращенной.

Следующие длинные выходные россияне могут ожидать в мае. Среда, 30 сентября, будет сокращенной, после чего граждан ждут четыре выходных подряд, с 1 по 4 мая. За этим последуют трехдневная рабочая неделя и очередные четырехдневные выходные — 8–11 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

То же самое будет и в июне. В честь празднования Дня России рабочая неделя закончится в четверг, а среда будет сокращенным рабочим днем. Таким образом, отдыхать сотрудники будут 12–15 июня.

В 2025 году россиян ждет всего одна шестидневная рабочая неделя, она также выпадает на конец октября и начало ноября и продлится с 27 октября по 1 ноября. Рабочая суббота будет сокращенной. Затем последуют три выходных дня, со 2 по 4 ноября.

Последним рабочим днем 2025-го станет 30 декабря, который в следующем году выпадает на вторник.

Когда брать отпуск в 2024 и 2025 годах: лучшие даты

Согласно Трудовому кодексу РФ, на размер заработной платы сотрудников, имеющих оклад, не должно влиять количество рабочих и выходных дней в месяце. Однако сумма отпускных может меняться. Отпускные — это средний дневной заработок (СДЗ) работника, умноженный на количество дней отдыха, при этом в разные месяцы один рабочий день может стоить дороже, чем в другие: это зависит от количества выходных и праздничных дней.

В результате в некоторые месяцы отпуск брать выгоднее, чем в другие. Кроме того, формулы расчета зарплаты и отпускных различаются. При расчете средней заработной платы берутся отработанные фактически дни, а при отпускных — календарные. Из-за этого с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в тот месяц, когда выходных и праздников меньше, а рабочий день выходит дешевле.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если на отпуск пришлись нерабочие праздничные дни, например 23 Февраля, 8 Марта или 1 Мая, их не оплачивают, но благодаря им сотрудник отдыхает дольше.

В оставшиеся месяцы 2024 года самым выгодным месяцем является октябрь, в котором 23 рабочих дня, а в ноябре и декабре будет всего по 21 рабочему дню.