На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»
Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1» отключилась. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.
«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует», — говорится в сообщении ЗАЭС.
Там добавили, что радиационный фон станции и прилегающей территории остался без изменений, его уровень соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и находится в пределах естественных фоновых природных значений.
На станции напомнили, что все блоки ЗАЭС переведены в состояние «холодный останов» и за оборудованием следят по всем необходимым регламентам. Нормы радиационной безопасности на станции строго контролируются.
Ранее, 11 сентября, город-спутник ЗАЭС Энергодар и близкие к нему населенные пункты Запорожской области остались без света после обрыва высоковольтной линии электропередачи за пределами города.
До этого, 3 сентября, Энергодар и еще два района Запорожской области оказались обесточены после повреждения ЛЭП. 2 сентября «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики. Похожая ситуация произошла на станции 23 августа. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина пояснила, что резервную высоковольтную линию станции по неизвестной причине отключила Украина.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 29 августа подчеркнул, что обстановка на ЗАЭС всё еще крайне сложная и опасная, хотя эксперты организации постоянно работают на этом ядерном объекте.