Семь случаев заражения новым штаммом коронавируса ХЕС зарегистрировали в РФ
В России зарегистрировали семь случаев заражения новым штаммом коронавируса ХЕС. Об этом 1 октября сообщает Роспотребнадзор.
«Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, всего за весь период обнаружено семь случаев», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На данный момент ситуация с коронавирусом находится на контроле в Роспотребнадзоре.
Ранее, 27 сентября, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что новый штамм коронавируса ХЕС имеет схожие с другими симптомы. Среди них — лихорадка, озноб, головная боль, слабость и интоксикация. При этом у пациента с этим вариантом заболевания болит горло, наблюдается осиплость.
25 сентября пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Они были зафиксированы в Ростовской области и в Уфе.
До этого, 21 сентября, Роскомнадзор сообщил о постоянном мониторинге заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно данным ведомства, симптомы XEC схожи с предыдущими разновидностями COVID-19.