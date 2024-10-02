Спрос и отчисления: как Россия справляется с падением цен на нефть

Россия в состоянии пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости, сказал зампред кабмина Александр Новак в интервью Al Arabiya. В экспертном сообществе «Известиям» заявили, что до конца текущего года цена на нефть марки Brent восстановится примерно до $80 и при отсутствии существенных макроэкономических и финансовых шоков будет держаться на этом уровне в среднесрочной перспективе. Как США, Китай и ОПЕК влияют на стоимость сырья и насколько российский бюджет зависим от колебаний на рынке — в материале «Известий».

Зависимость от сырья

С января по август 2024 года цена на нефть марки Urals выросла на 23% по сравнению с восемью месяцами 2023 года, а доходы от нефти и газа увеличились на 56%, отметила доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.

— Таким образом, за первые восемь месяцев текущего года доход от нефти и газа составил 7,556 трлн рублей, что на 2,72 трлн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт российской нефти за тот же период сократился примерно на 2% по сравнению с прошлым годом. Это опровергает опасения западных СМИ о серьезных последствиях для российского рынка, — сказала «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В целом, как заявил ранее Александр Новак, стратегически РФ снижает зависимость экономики от нефти и газа. Так, если раньше доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%, заметил он.

«В прошлом году наша экономика выросла на 3,9%, выше среднемировых темпов, выше Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста нашей экономики 4,4%. И мы будем всё делать для того, чтобы обеспечивать в любой ситуации, при любых условиях рост нашей экономики и улучшение благосостояния жизни наших граждан», — заявил зампред правительства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фактор напряженности на Ближнем Востоке уже заложен в цене нефти, поэтому волатильности на рынке нефти сейчас нет. В дальнейшем ее стоимость вряд ли будет сильно колебаться, считает зампред правительства.

«Мы переживем любые цены», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Вместе с тем он добавил, что РФ готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США. «Не мы прервали отношения в энергетике, которые между нашими странами складывались. Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение», — подчеркнул он.

Причина изменений

В целом с начала июля наблюдается снижение цен на нефть, спровоцированное рядом факторов, среди которых следует отметить в первую очередь опасения по поводу замедления спроса на нефть со стороны Китая и США, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

— Опасения по поводу китайской экономики усилились после выхода в середине июля данных о темпах роста ВВП во II квартале 2024 года: рост экономики КНР замедлился во II квартале до 4,7% в годовом выражении по сравнению с 5,3% в I квартале, притом что консенсус предполагал рост на 5,1%. Темпы роста китайского ВВП во II квартале и оказались минимальными с января–марта 2023 года, — заявил «Известиям» эксперт.

В свою очередь опасения по поводу рисков снижения спроса на нефть со стороны США усилились после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции в Джексон-Хоуле в конце августа.

Фото: ТАВСС/Алексей Андронов

В частности, он заявил о необходимости начать смягчение денежно-кредитной политики.

Спекулянты интерпретировали эти слова как сигнал о рисках существенного замедления американской экономики, а значит, и снижения спроса на нефть. Результатом чего стало рекордное сокращение длинных позиций в соответствующих фьючерсах, продолжавшееся вплоть до заседания ФРС 18 сентября, когда ключевая ставка была понижена на 50 б.п.

— Ежемесячные отчеты ОПЕК также отчасти подтвердили опасения. В августе организация впервые с июля 2023 года понизила прогноз спроса на нефть в 2024-м на 135 тыс. баррелей в день и на 60 тыс. баррелей в день на 2025 год. В сентябре дополнительно уменьшила прогноз спроса на 80 тыс. баррелей в день и на 40 тыс. баррелей в день на 2025 год, — сообщил Василий Танурков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дополнительный вклад в снижение котировок также внесли ожидания перехода ОПЕК+ к увеличению квот добычи. Несмотря на то что в итоге такое решение было отложено на два месяца (до ноябрьского заседания), сохраняется риск возникновения профицита на рынке в 2025 году в случае быстрого роста квот в рамках соглашения организации.

Эти опасения дополнительно подогреваются публикациями в СМИ — так, в конце сентября было опубликовано сообщение в Financial Times (FT) о том, что Саудовская Аравия готова отказаться от целевой цены нефти в $100 за баррель, что интерпретировалось как готовность страны настаивать на снятии ограничений на добычу в рамках ОПЕК+ начиная с декабря 2024 года с целью увеличения добычи и возвращения доли рынка.

— При этом следует отметить, что именно Саудовская Аравия была одним из основных инициаторов решения по переносу сроков увеличения добычи как минимум на декабрь 2024 года, а сообщения FT не подтверждались официальными лицами, — подчеркнул Василий Танурков.

Фото: АР/Eduardo Munoz Alvarez

— Многие аналитики отмечают одностороннюю подачу материалов по рынку нефти в СМИ, связанными с Демократической партией США в преддверии ноябрьских выборов. Традиционно считается, что низкие цены на нефть и бензин в преддверии выборов увеличивают шансы на победу представителя находящейся у власти партии, — отметил эксперт.

По его словам, вне зависимости от того, существует ли манипуляция на самом деле, ожидания манипуляций могут играть роль самосбывающегося пророчества, провоцируя закрытие длинных позиций со стороны спекулянтов в период до выборов и их восстановление в последующем периоде.

Прогнозы по ценам

Вместе с тем пока что ожидания сокращения спроса на нефть не подкрепляются реальными данными, заметил Василий Танурков. Несмотря на некоторое снижение прогнозов спроса на нефть со стороны ОПЕК, тем не менее предполагается его рост на 2 мб/д в 2024 году и 1,7 мб/д в 2025 году, что существенно превосходит темпы роста спроса в допандемийный период, составлявшие в среднем 1,4 мб/д.

— Отметим также, что глобальные запасы нефти сокращаются рекордными темпами, что подтверждается прогнозами минэнерго США: в сентябре прогноз дефицита на рынке нефти в 2024 году был повышен с 0,6 до 0,9 мб/д. Тот же прогноз предполагает, что среднегодовая цена нефти марки Brent составит $83 в 2024 году и $84 в 2025 году. Следует также отметить, что опасения по поводу спроса со стороны Китая могут отчасти утихнуть благодаря объявленным на прошлой неделе монетарным, фискальным и регуляторным мерам для поддержки рынка недвижимости, — сказал Василий Танурков.

По мнению АКРА, до конца текущего года можно ожидать восстановления цен на нефть марки Brent до уровня порядка $80 и их сохранения в среднесрочной перспективе в отсутствие существенных макроэкономических и финансовых шоков.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Россия чувствует себя стабильно на нефтегазовом рынке: ситуация кардинально отличается и от обстановки 80-х годов, и десятилетней давности, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских.

— РФ обладает необходимым количеством нефтеперерабатывающих заводов, которые могут работать по самым высоким стандартам, поэтому мы себя точно обеспечим, — отметил депутат.

Вместе с тем Россия занимает первое место по запасам и добыче газа, поэтому на этом рынке у нее тоже нет проблем, добавил Игорь Ананских. Кроме крупнотоннажных заводов СПГ последние несколько лет начинается активное строительство средне- и малотоннажных, которые могут работать на отдаленных участках.

— Мы не будем себя плохо чувствовать, даже если цены на нефть и газ окажутся низкими. Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации ежегодно снижается, — заметил Игорь Ананских.

«Известия» направили запрос в Минэнерго, но на момент публикации ответ получен не был.