Ким сообщила о завершении реструктуризации Wildberries и Russ

Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена. Об этом 1 октября сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук).

«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», — заявила она в видеообращении.

По словам Ким, год назад она поняла, что маркетплейсу требуется перестройка структуры. На данный момент объединенная компания внедряет множество новых проектов, отметила основательница.

Кроме того, Ким сообщила, что сотрудникам фирмы поступают «непонятные звонки». Она заявила, что одной из приоритетных задач маркетплейса на данный момент является защищенность работников, и призвала их не беспокоиться. Ким надеется, что правоохранительные органы установят детали ЧП, которое случилось ранее в Москве. По ее словам, двойное убийство не должно остаться безнаказанным.

В середине июня Wildberries и группа Russ анонсировали объединение с целью совместного создания новой цифровой торговой платформы.

30 июля Ким подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку о разводе. По ее словам, проблемы в отношениях с супругом и недопонимание в их паре возникли задолго до объявления об объединении маркетплейса с Russ. Она рассказала, что ее супруг владеет 1% акций Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

12 сентября в Савеловском районном суде Москвы провели беседу с адвокатами основательницы Wildberries и ее супруга на тему их будущего развода, где правозащитники заявили, что Бакальчук не желает разводиться и хотел бы сохранить семью.

18 сентября пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила о попытке незаконного проникновения в офис Бакальчука. Татьяна назвала инцидент рейдерским захватом под руководством ее мужа.

После ЧП сообщалось о гибели двух охранников офиса, прошли задержания участников конфликта, обвинения по делу предъявлены более 30 фигурантам. Бакальчуку также предъявили обвинения по статьям об убийстве, покушениях и самоуправстве. Позже его отпустили домой.

После инцидента, 23 сентября, основательница Wildberries сменила фамилию на прежнюю — Ким. По ее словам, «лучший выбор — оставаться собой всегда».