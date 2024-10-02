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Эксперт рассказала, как уберечь урожай от грызунов и насекомых

Кобылкина: картофель следует хранить в деревянных ящиках с хорошей вентиляцией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Многие сталкиваются с проблемами при хранении запасов урожая в осенне-зимний период. В частности, с ущербом от грызунов и других вредителей. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина 2 октября поделилась в беседе с «Известиями» советами по методам безопасного хранения продуктов в погребе.

По ее словам, к наиболее распространенным вредителям в погребах относятся муравьи, слизни, мокрицы, картофельная моль, клещи, блохи, крысы и мыши. Они не только портят овощи и фрукты, но также могут переносить опасные заболевания, такие как иерсиниоз, сальмонеллез и лептоспироз.

«Наибольшему риску подвержены картофель, морковь, свекла, лук, капуста, яблоки и груши. Для их защиты важно правильно подготовить урожай: тщательно перебрать, чтобы не было плодов, которые начали портиться, просушить и отсортировать. Важно помнить, что сортировка сама по себе не защищает от вредителей, поэтому также стоит уделить внимание условиям хранения: хранить разные сорта отдельно и следить за температурой и влажностью в помещении», — сказала эксперт.

Для избежания проникновения мышей и крыс в погреб необходимо принять ряд мер: закрыть вентиляционные отверстия мелкоячеистой сеткой; проверить стены и потолок на наличие щелей; укрепить двери погреба рекомендуется металлическими пластинами; установить устройства для отпугивания грызунов.

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Для предотвращения размножения насекомых важна хорошая вентиляция помещения и контроль температуры. Для этого необходимо: организовать циркуляцию воздуха через приточные и вытяжные трубы; установить вентилятор для циркуляции воздуха; поддерживать температуру в пределах от 0 до 7 градусов, а влажность — 85–90%; наладить гидроизоляцию для избавления от конденсата и поддержания оптимальных условий хранения.

«Картофель следует хранить в деревянных ящиках с хорошей вентиляцией, размещая их на подставках. Свеклу можно укладывать поверх картофеля или сохранять в ящиках, пересыпая слои влажным песком. Лук и чеснок лучше всего подвешивать в сетках, а морковь держать в ящиках с крышками, установленных на расстоянии от стен. При хорошей вентиляции яблоки и груши могут оставаться свежими до 9 месяцев. Для этого подойдут ящики с перфорацией, а для длительного хранения следует отбирать только неповрежденные плоды, груши — слегка недозрелыми», — добавила Кобылкина.

Специалист указала на то, что перед закладкой урожая погреб необходимо подготовить. Для этого стены и потолок можно обработать растворами известняка, медного купороса или уксусной кислоты. Окуривание дымовыми шашками также эффективно борется с вредителями и помогает подготовить помещение для длительного хранения продуктов, заключила она.

22 сентября эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала «Известиям», что опавшие листья лучше собирать осенью, используя садовые грабли или воздуходувки. Листва должна быть достаточно сухой, но не пересохшей, чтобы разложение происходило быстрее. Для ускорения процесса она порекомендовала измельчить листья, используя газонокосилку или садовый шредер. Если они слишком сухие, их нужно увлажнить перед закладкой в компостную кучу, уточнила эксперт.

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