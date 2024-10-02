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Дизайнер дала советы по созданию осенней атмосферы дома

Антонова: для создания осеннего уюта используйте натуральные элементы декора
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
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Дизайнер интерьеров Александра Антонова в среду, 2 октября, рассказала в беседе с «Известиями», как создать осеннюю атмосферу дома.

«Осень — это время теплых, землистых оттенков. Глубокие оранжевые, ржавые, теплые коричневые и горчичные цвета станут прекрасной основой для интерьера. Эти цвета можно элегантно вплести в обивку мебели, использовать для акцентной стены или добавить с помощью аксессуаров — подушек и пледов. Говоря о текстиле, нельзя не упомянуть о мягких, уютных фактурах. Бархатные или меховые подушки и пледы на диванах и креслах не только создадут ощущение роскоши, но и обеспечат физическое тепло в прохладные осенние вечера. Замена летних легких штор на более плотные занавески теплых тонов также поможет создать уютную атмосферу», — сказала она.

Чтобы внести в интерьер частичку осенней природы, используйте натуральные элементы декора. Сухие листья, ветки и тыквы могут стать отличными центральными элементами композиций на журнальных столиках или каминной полке, отметила дизайнер.

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«Освещение играет ключевую роль в создании уютной атмосферы. Используйте теплый, мягкий свет. Настольные лампы, торшеры или даже гирлянды могут создать мягкое сияние, которое прекрасно дополнит осенние оттенки, усиливая общее ощущение уюта. Деревянные кофейные столики, полки или декоративные деревянные чаши придадут пространству природный, осенний вид. Уютные сидячие места также важны для создания комфортной осенней атмосферы. Большие диваны и кресла с мягкими подушками идеально подходят для любого жилого пространства», — сказала Антонова.

Если у вас есть камин, сделайте его центральным элементом интерьера. Расставьте вокруг него мебель и украсьте каминную полку свечами, тыквами или сухоцветами. Это создаст уютный уголок для теплых семейных вечеров, считает эксперт.

«Не забудьте о ароматах, которые наполнят ваш дом. Свечи с запахом корицы, ванили или тыквенных пряностей создадут ощущение тепла и уюта, сделают пространство еще более привлекательным. Разместите запоминающиеся фотографии лета, обработанные в тональности и с фильтрами, подходящими для колористики интерьера. Используйте пресеты, чтобы придать им стильный вид и добавить романтизма. В интерьере холла или прихожей внимание могут привлечь семейные фотографии или живописная картина, написанная художниками по фотографии ваших воспоминаний или в осенних тонах», — заключила она.

30 сентября врач общей практики «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Алексенцева рассказала в беседе с «Известиями», кто больше подвержен заболеваниям в осенний период и почему, а также о том, что делать, чтобы чувствовать себя лучше в межсезонье.

По ее словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями — самая уязвимая категория в период бабьего лета из-за резких колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. Наиболее чувствительны люди с артериальной гипертензией. У них часто наблюдаются скачки артериального давления, которые могут сопровождаться слабостью, головной болью, головокружением, тошнотой.

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