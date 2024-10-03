Угледар в ДНР: чем известен и значение города для СВО

В рамках спецоперации по защите Донбасса российские войска освободили донецкий город Угледар. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Незадолго до этого советник главы региона Игорь Кимаковский заявлял, что Вооруженные силы Украины попали в «мини-котел» в Угледаре, а также о том, что гарнизон ВСУ был взят в клещи. Что означает освобождение Угледара для хода специальной военной операции (СВО) и почему город стратегически важен для Вооруженных сил России — в материале «Известий».

Освобождение Угледара: что известно

Российские войска в рамках спецоперации по защите Донбасса освободили Угледар, об этом заявили в Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», говорится 3 октября в сообщении министерства.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Утром 1 октября стало известно, что вооруженные силы Украины попали в «мини-котел» в Угледаре. Как пояснил советник главы региона Игорь Кимаковский, российские военные перекрыли две дороги из города и украинская армия могла двигаться только по грунтовой дороге.

«Если они сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Ранее, 24 сентября, Кимаковский заявлял, что войскам удалось освободить агломерацию к северу от Угледара, откуда противник вел корректировку огня. «Таким образом, Угледар попал в серьезные клещи, и уже ротация фактически невозможна», — отметил эксперт. По словам Кимаковского, противник пытается выводить из Угледара самые ударные группы, так как 72-я бригада ВСУ находится в плачевном состоянии.

Угледар в Донецкой области: где находится, история

Угледар находится в Волновахском муниципальном округе на юго-западе Донецкой Народной Республики. С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году город оказался под контролем Вооруженных сил Украины. В 40 км от Угледара находится районный центр Волноваха, в 100 км — Мариуполь.

Поселок городского типа был основан в 1964 году на фоне освоения угольного района и строительства двух южнодонбасских шахт: Южнодонбасская № 1 и Южнодонбасская № 3. Они были введены в эксплуатацию в 1973 и 1985 годах соответственно. До получения наименования Угледар («дарующий уголь») поселок назывался Южный и Южный Донбасс.

Вид на Угледар Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

На момент 1991 года в городе проживало почти 20 тыс. жителей, спустя 10 лет население сократилось до 18,5 тыс. человек. Уже в 2022 году этот показатель упал до 14 тыс. человек.

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Вскоре после начала украинского кризиса и массовых протестов русскоговорящего населения Донбасса, в апреле 2014 года, ДНР объявила о своей независимости. Однако не вся территория бывшей Донецкой области была под контролем сил ДНР, Угледар оказался одним из населенных пунктов, контролируемых украинскими военными.

Стратегическая важность и нынешнее положение Угледара

Угледар — последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении и важный логистический узел. Город расположился на стыке двух фронтов — Южного в Запорожской области и Восточного в Донецкой, между тремя важными населенными пунктами: Донецком, Волновахой и Мариуполем. После потери этого рубежа украинская армия не сможет наступать в сторону Азовского моря. Кроме того, в 18 км от Угледара проходят железнодорожные пути, которые нужны российской армии для переброски войск и техники для дальнейшего освобождения Донбасса.

— Угледар — это господствующая высота, там есть терриконы, с которых ведется корректировка артиллерийского огня, в том числе по гражданским объектам в Донецке, — пояснил для «Известий» военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, взятие Угледара позволяет ликвидировать пункт корректировки высокоточного оружия. Город также является важным логистическим узлом, поэтому контроль этой местности позволит приостановить снабжение украинских группировок на марьинском направлении.

При этом сегодня у Киева нет резервов для того, чтобы дальше удерживать Угледар. Нет и солдат для ротации, поскольку все свободные бригады командование отправило в Курскую область. Фактически гарнизон, который удерживал город в течение двух лет, бросили, боевики всё чаще сдаются в плен. Подробнее о ситуации говорится в программе «Совбез» на РЕН ТВ с Игорем Шевчуком.